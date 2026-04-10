Qué hacer en València del 10 al 16 de abril: 'Mamma mia!', Dansa València o Fernandocosta marcan la agenda cultural de la semana

Una vez superadas las Fallas y la Semana Santa, la Pascua termina marcada por los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas y que cada semana recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

Fernandocosta. Roig Arena. 10 de abril. 'Amor de barrio Tour'. "Amor de Barrio" es el tercer álbum de estudio de FernandoCosta e incluye 15 canciones con colaboraciones de Lia Kali y Cano. El disco llega precedido de cinco singles de adelanto: "Por si te vas", "Aunque Duela", "Hoy vuelvo a empezar", "Cuando bebo pienso en tí" y "Echo de menos". Actuará en el Roig Arena el 10 de abril, en la sala auditorio. Fernando Costa es un joven MC de Ibiza, nacido en 1995, que ha logrado consolidarse en la escena musical española.

'DDT'. Auditorio Roig Arena. 8 de abril. La legendaria banda rusa DDT, nombrada así por un pesticida, hace parada en el Roig Arena con sus ritmos mezcla de rock, blues y folk. Fundada por Yuri Shevchuk en 1980 -único componente original que continúa- canciones como 'What is Autumn', 'Motherland' y 'Prosvistela' se han convertido en auténticos himnos para millones de personas, abordando temas como el amor, la pérdida, la libertad personal y el cambio social.

La ciudad baila: vuelve Dansa València

Dansa València. Del 11 al 19 de abril. El arranque de Dansa València marca la agenda del fin de semana. El certamen reúne decenas de compañías y propuestas que van de la danza contemporánea al flamenco o los lenguajes híbridos, consolidándose como uno de los grandes escaparates estatales del sector y una extensa programación que puede consultar pinchando aquí. El sábado 11 concentra buena parte de la actividad con piezas en espacios no convencionales como el Museo de Bellas Artes o el Jardín del Turia, además de acciones en calle y batallas urbanas. Entre ellas, destacan propuestas como Quema o Carne de bronce, junto a intervenciones participativas y espectáculos familiares . El festival, que se extiende durante varios días por toda la ciudad, vuelve a apostar por sacar la danza de los teatros y mezclarla con el espacio público, conectando con nuevos públicos y formatos.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Mamma mia!: El gran estreno de la semana llega el 11 de abril con Mamma Mia! en el Teatro Olympia, uno de los musicales internacionales más populares, que permanecerá varias semanas en la ciudad hasta el mes de junio. Está basado en los 23 grandes éxitos de ABBA como "Dancing Queen", "Gimme Gimme Gimme", "Chiquitita" o "The Winner Takes It All" entre otros. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

Teatro Talia

Fair Play. Hasta el 19 abril. Creada por Sara Pérez, 'Fair Play' es la historia de Ana que con 17 años se siente invisible hasta que descubre el rugby. Una lucha por la igualdad y la superación donde valores como la amistad y el coraje nos recuerdan que los límites sólo existen cuando los aceptamos.

Hasta el 19 abril. Creada por Sara Pérez, 'Fair Play' es la historia de Ana que con 17 años se siente invisible hasta que descubre el rugby. Una lucha por la igualdad y la superación donde valores como la amistad y el coraje nos recuerdan que los límites sólo existen cuando los aceptamos. Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

El heredero de Julio González en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Hasta el 31 de mayo. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

Fundación Bancaja

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Tàpies. Última década'. / Fundación Bancaja

La Rambleta

'Trozos y Trazos'. Hasta el 8 de mayo. La Rambleta acoge una muestra muy íntima, construida con auténtica pasión y entrega, que refleja la diversidad de intereses y la libertad creativa de Quique Castellano. "Una exposición singular y, sin duda, bastante atípica dentro del panorama plástico valenciano, donde conviven pintura, collage, objeto y experimentación en un equilibrio tan personal como honesto".

'Trozos y Trazos' de Quique Castellano. / La Rambleta

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Hasta el 13 de abril. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

'La Leyenda del Titanic', en Bombas Gens. / Bombas Gens

Centre del Carme

'Yolanda Benalba. Jauría'. Hasta el 16 de abril. Tras una década trabajando con colectivos feminizados y sexodisidentes en México, la artista valenciana Yolanda Benalba presenta su primera exposición individual en España.

'Jauría', en el Centre del Carme. / Centre del Carme

'Circuito cerrado'. Hasta el 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

'El ritual respawn', al Centre del Carme. / Centre del Carme

'Paco Camallonga'. Hasta el el 26 de abril. Comisionada por MacDiego, la exposición da rienda suelta al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.

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Paco Camallonga, durante la presentación de su exposición. / Miguel Ángel Montesinos

Caixaforum

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.