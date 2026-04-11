La ciudad como escenario

Ayer volví a sentir en mi piel esa sensación de alegría, expectación, y nervios que tenía cada vez que iba a ver la Valencia Fashion Week. Qué tiempos aquellos de ‘kissing room’, pasarelas infinitas, y modelos estratosféricas. Pero ayer todo volvió de nuevo. El diseñador valenciano Miguel Llopis presentó su nueva colección, Origin, en Atenea Sky. Con la ciudad de València de fondo como escenario principal, fue sin duda una tarde para recordar.

Tras su paso por la Moscu Fashion Week el año pasado, y en febrero de este año por la New York Fashion Week, Miguel ha vuelto a València para mostrarnos una propuesta que pone el foco en el origen y la identidad mediterránea. En sus vestidos hemos visto la arena del nuestro querido mar, la influencia de la indumentaria valenciana del s. XVIII, con corses y faldas con volumen, con una colección que reinterpreta estos códigos desde una mirada contemporánea.

Desde pequeño Miguel ya sabía que quería dedicarse a esto, dibujaba bocetos en su cuaderno imaginando piezas únicas que algún día vestirían a mujeres de todo el mundo. Hoy el diseñador valenciano, reconocido por su impecable trabajo en alta costura y su perfeccionismo en cada detalle, sigue dando forma a esa visión.

Contar su nueva colección desde lo alto de Atenea Sky ha sido sin duda un acierto, con València alrededor, la luz dorada del atardecer, las formas reconocibles del skyline de la ciudad con el Ayuntamiento de fondo, y ese carácter festivo tan nuestro. Moda que nace de la ciudad y se presenta sobre ella.

El desfile ha sido posible gracias al empuje y la decisión de Fernando e Isabel Aliño, junto a su simpática hija Isabel Clérigues, en Atenea Sky, junto a la siempre encomiable labor de Carmen de Rosa como presidenta del Ateneo Mercantil. Cuando mi madre, Laura Fitera, les presentó la idea junto a Miguel Llopis, inmediatamente supieron ver el potencial y las implicaciones que iba a tener.

Este desfile se enmarca dentro de la programación de Atenea Cultura, por integrar propuestas artísticas en altura y dar visibilidad al talento local.

Fue para mi un auténtico honor que Miguel nos pidiera a mi madre y a mi presentar el desfile, y también una responsabilidad. Quisimos transmitir nuestro amor por Miguel, por la moda, por València, y nuestro deseo de que aquella Fashion Week que nos hacía vibrar, pueda de nuevo volver a nuestras vidas.

El evento fue posible también gracias a la labor del estupendo Rafa Girbés con la peluquería, y al maquillaje de Hernán Meléndez y Ari Moreno, que nos dejaron a todas estupendas y listas para mostrar a los presentes lo mejor de Miguel.

No quisieron perderse una tarde grandiosa grandes mogoles de la sociedad valenciana como Mayren Beneyto, Paz Olmos, Pura Barber, Inmaculada Sobrino, Asun Palop, Amparo Lacomba, Mariangeles Blanquer, Marta Conesa, Marisa Marín, Mamen Rivas, Mercedes Fillol, Loli Marco, Mate Bonora, Amparo Llácer, y Salomé Quiles.

También por allí pudimos ver a Nidita Guerrro, Floren Martín, Laura Amorós, Berna Sainz-Pardo, el diseñador Ancor Montaner acompañado de Ana Villaescusa, Fernando de Rosa, el diseñador Juan Andrés Mompó junto a Javier del Moral, Laurence Lemoine, y David Phillips.

La influencer Lourdes Alvarez fue acompañada de su conocido hijo Jordi, Jorge Blanquer Serna, Amparo y Maricarmen Prieto, Javier García Alberni, Nino Hontana, Vicky Cervera, Rosa Inclán Verónica Domingo, Marta Noguera, Sergio y Sara Aguilella, Marcos Guaita, Natalia Julve, Emilio Moreno, o la modelo inclusiva Jeanette Villaraga.

Muchas caras jóvenes que empiezan a despuntar como María Mirabet, los modelos Ángel Luna, Mady Palade, Cristina Martinez, Carmen Carsí, Julie Dumont, Raquel Vilanova, Lujan Barrera, Izar Kote, o Aneta Ivanov, también Bryan Sandrea, Jonathan Feliz, Feluel Rebolledo, la actriz Adiuntz Ubeda, Sara Aguilella, Susana Montes, Maite Aurell, Lorenzo Dumitru, Susana Amigó, Nerea Ariza, Evelyn La Rosa, Inma Aznar, y Majo Tamarit.

Para mi ver cómo ha crecido como diseñador estos años Miguel, cómo ha sabido luchar y posicionarse hasta tener un hueco importante en el mundo de la moda, es sin duda un orgullo. Verlo cerrar el desfile de la mano de Patri Barona, después de tantos nervios sufridos, mientras el público lo ovacionaba, fue la imagen con la que me quedo de ayer.

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Después vendrían las felicitaciones, los abrazos, las fotos… pero Miguel ayer sin duda pusiste València a tus pies.