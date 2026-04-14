Ningún espectáculo devuelve la infancia como lo hace el circo. La sorpresa y emoción que produce ver a estos profesionales desafiando las leyes físicas y anatómicas no deja de impresionar a cualquier edad. Ahí, el Circo del Sol es el máximo representante, consolidando una trayectoria que le ha llevado por todo el mundo con diferentes espectáculos. Ahora, vuelven a València siete años después con ‘Alegría’, la obra con la que comenzó todo.

Reinterpretando un clásico

Llegan a Valencia del 22 de mayo al 14 de junio reinterpretando este clásico cuya música se ha integrado en la cultura popular desde que la estrenaran en 1998. La reinterpretan ahora -la gira comenzó hace un año en Madrid- con mejoras y cambios, pero con la misma esencia y premisa: impresionar a un público fiel que les sigue allí por donde pasan.

La ‘Alegría’ del Circo del Sol vuelve a la calle y se reencuentra con su origen urbano. / Celeste Martínez

La presentación ha tenido lugar esta mañana junto al edificio Veles e Vents de València y lo harán hecho con acrobacias, música y una gran rueda que ha girado por toda la explanada. En las contorsiones ha sido Oyuna la responsable de desafiar las alturas; Ghistain Ramaje es quien domina el gran aro sobre el que se descuelga y Sara Formoso, de Ferrol, pone la música con su acordeón. Es la única profesional española, junto a uno de los payasos, integrada en el reparto de ‘Alegría’.

Rescatar su origen callejero

En esta vuelta al origen, el Circo del Sol ha querido rescatar su origen callejero -donde empezaron- y se han unido con artistas urbanos para representar lo que ‘Alegría’ supone para el público: colores, emoción e intensidad retratadas en grandes lonas sujetas a contenedores de la mano de Global Street Art, cuyo representante, Mateo Macià, ha explicado que se ha hecho una selección de artistas españoles para reinterpretar esta obra.

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El responsable de Publicidad de Circo del Sol, Francis Jalber, ha reconocido la enorme ilusión que supone para la compañía volver a València con este espectáculo que ya han visto en España más de 160.000 personas.