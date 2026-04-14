Catalá no descarta recurrir la sentencia contra los festivales en Les Arts: "El juez nos pide revocar una autorización que no existe"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha pronunciado de nuevo sobre la reciente sentencia judicial referente a la contaminación acústica sufrida por los vecinos debido a los espectáculos celebrados en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA). Pese a que el Ayuntamiento ya ha comenzado los trámites para dar cumplimiento al fallo, la primera edil ha cuestionado parte de los fundamentos de la resolución judicial, afirmandoque "el juez nos pide una revocación de una autorización que no existe".

Un posible recurso por "cuestiones de forma"

Catalá ha confirmado que el equipo de gobierno no descarta presentar un recurso no tanto por estar en desacuerdo con la sentencia o la indemnización que el consistorio ha de pagar a los vecinos, sino debido a esta supuesta incongruencia en el fallo. Según ha explicado la alcaldesa, el motivo de esta posible acción legal no sería el fondo del asunto -la protección de los derechos de los vecinos-, sino el hecho de que el Ayuntamiento de València no es quien otorga las autorizaciones para estos eventos.

"Nosotros no firmamos los contratos con los promotores en CACSA y no damos ninguna autorización", ha señalado Catalá, insistiendo en que el consistorio se encuentra en la tesitura de tener que revocar un permiso que nunca llegó a emitir. No obstante, ha aclarado que la interposición de dicho recurso no suspendería los efectos de la sentencia, la cual debe ejecutarse de forma inmediata al tratarse de una vulneración de derechos fundamentales.

Orden de reubicación y cumplimiento de la ordenanza

En respuesta al mandato judicial, el Ayuntamiento ya ha remitido una resolución a CACSA instando a la entidad a que inicie conversaciones con los promotores de los festivales para buscar alternativas y posibles reubicaciones de los eventos previstos.

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La postura municipal, según ha detallado la alcaldesa, es firme: no se permitirán espectáculos que incumplan la ordenanza de contaminación acústica. "El juez ha dicho negro sobre blanco que el Ayuntamiento es responsable de velar por los derechos fundamentales de esos vecinos y es lo que vamos a hacer", ha sentenciado Catalá. La alcaldesa insiste en que serán los promotores y CACSA quienes deberán abordar el futuro de estos festivales en atención a los criterios de la sentencia y las necesidades de ejecución que el ayuntamiento ha trasladado.