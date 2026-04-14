VAIVÉN
Educación y Cultura "eleva" a la entrevistadora de Mazón en À Punt
La conselleria de Educación y Cultura ha nombrado a la experiodista de À Punt, Vanesa Sanchis, como nueva responsable de comunicación del departamento que dirige Carmen Ortí. Sanchis sustituye así a Marc Agliata, que fue elegido para el cargo hace apenas tres meses y que seguirá siendo parte del equipo de prensa de la consellera.
Sanchis fue fichada el pasado mes de febrero para la conselleria de Educación y Cultura como como "asesora de asuntos generales del Consell" con categoría C2. Hasta entonces, había cubierto la actualidad política en la televisión pública valenciana y fue la encargada de entrevistar a Carlos Mazón el último 9 d'Octubre. Como se recordará, la entrevista estuvo envuelta en polémica por el tono poco agresivo con el president a pesar del 29-O.
Agliata, por su parte, había estado anteriormente como responsable de comunicación con Justo Nieto, entonces titular de Empresas, Universidades y Ciencia, entre 2004 y 2005 con Francisco Camps al frente del Consell. Periodista formado en el CEU, antes de esta responsabilidad estuvo cuatro años como jefe de Informativos en Radio Nou. Desde 2005 periodista y director de Comunicación estratégica en Agliata RSCompany.
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