Glòria March será la nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual

La actriz y creadora Glòria March será, próximamente, proclamada como presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual despúes de que la candidatura que encabeza sea la única que se ha presentado dentro de la renovación de los órganos de gobierno en la que la entidad está inmersa. Como ha informado la propia Academia en un comunicado, ahora se abre el periodo de presentación de recursos, tras cuya finalización -y una vez resueltos los mismos por la Comisión Electoral, que ha sido compuesta por Ana Ruíz, Gerardo León y Antonio Martí- se procederá a la proclamación definitiva de la candidatura.

Asamblea el 20 de abril

Conforme a lo dispuesto en sus estatutos y dado que se ha presentado una única candidatura, su elección está -salvo cambio de última hora- confirmada. No en vano, sin una oposición, no es necesario que se vote, quedando el proceso electoral "sujeto a su ratificación por parte de la Asamblea General de la entidad, convocada al efecto para el próximo 20 de abril".

La candidatura, según explican desde la Academia, integra a un grupo paritario de catorce profesionales del sector audiovisual valenciano con perfiles diversos, englobando entre ellos ámbitos como la producción, la dirección, el guion, la composición musical, o las áreas técnicas, entre otros. Así, además de Glòria March como presidenta, se ha elegido a María Alejandra Mora (Producción) y a Pablo González (Producción) como vicepresidentes primero y segundo; a Guillermo Polo (Dirección y Realización) como secretario y a José Manuel Sospedra (Imagen y Sonido) como Tesorero.

Por otro lado, los vocales serán Joana Martínez (Guion), Rafael Molés (Dirección y Realización), María Mínguez (Guion), Mireia Soto (Arte), Lucía Casañ (Dirección y Realización), Avelina Prat (Dirección y Realización), Ignacio Navarro (Imagen y Sonido), Adán Aliaga (Dirección y Realización), Isabel Latorre (Música) y Claudia García De Mateos (Dirección y Realización).

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"Desarrollo y fortalecimiento"

Según el comunicado, el programa de actuación asociado a la candidatura "contempla líneas de trabajo orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la estructura organizativa de la Acadèmia, así como a la articulación de iniciativas de carácter territorial y sectorial en el ámbito de la Comunitat Valenciana". "La propuesta plantea como ejes principales el fortalecimiento de la estructura de la Acadèmia y el impulso de su papel como entidad representativa del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana". Asimismo, se contemplan actuaciones "orientadas a la mejora del entorno profesional" y también "el desarrollo de iniciativas orientadas a la vertebración territorial, la promoción de las obras audiovisuales y el refuerzo de la colaboración con las administraciones públicas", añade.