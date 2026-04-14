Hollywood en guerra: Bardem, Jane Fonda, Joaquin Phoenix y otras 1.000 estrellas, contra la compra de Warner por Paramount

Estrellas de Hollywood de primer nivel como los directores Denis Villeneuve, David Fincher o Yorgos Lanthimos, las actrices Jane Fonda, Kristen Stewart o Emma Thompson y actores como Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Ben Stiller o Javier Bardem se encuentran entre los más 1.000 miembros de la industria cinematográfica que han firmado una carta contra de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

"Como cineastas, documentalistas y profesionales de toda la industria del cine y la televisión, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra firme oposición a la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery", comienza el texto que puede leerse en BlockTheMerger.com/openletter. "Esta operación intensificaría aún más la concentración de un panorama mediático ya de por sí limitado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias -y las audiencias a las que servimos- menos pueden permitírselo", continúa.

"El resultado sería menos oportunidades para los creadores, menos empleo en todo el ecosistema de producción, mayores costes y una menor oferta para el público tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo", añade el texto que expone argumentos en contra de dicha fusión. "Nuestra industria ya se encuentra bajo una fuerte presión, en gran parte debido a anteriores oleadas de concentración empresarial. Hemos sido testigos de un acusado descenso en el número de películas producidas y estrenadas, así como de una reducción en la variedad de historias que reciben financiación y se distribuyen", argumenta.

Las producciones independientes, en peligro

"Cada vez más, un pequeño número de grandes compañías decide qué se produce y en qué condiciones, dejando a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones para sostener su actividad profesional. La concentración de los medios ha acelerado la desaparición de las películas de medio presupuesto, ha erosionado la distribución independiente, ha colapsado el mercado de ventas internacionales, ha eliminado la participación significativa en los beneficios y ha deteriorado el reconocimiento en los créditos en pantalla", añade.

"En conjunto, estos factores amenazan la sostenibilidad de toda la comunidad creativa. Esto incluye poner en riesgo la vida profesional de decenas de miles de trabajadores que forman parte de esa comunidad, en su mayoría integrados en pequeñas empresas y compañías independientes insertadas en economías y comunidades locales de todo el país", expone la misiva.

"Nos preocupa profundamente que existan señales de apoyo a esta fusión que priorizan los intereses de un pequeño grupo de poderosos actores por encima del bien público general. La integridad, la independencia y la diversidad de nuestra industria se verían gravemente comprometidas", sostiene la misiva.

"La competencia es esencial para una economía saludable y una democracia sana. También lo son una regulación y una aplicación de la ley bien meditadas. La concentración de los medios ya ha debilitado una de las industrias globales más importantes de Estados Unidos, una que durante mucho tiempo ha moldeado la cultura y ha conectado a personas de todo el mundo", señala.

"Afortunadamente, alguien está tomando medidas al respecto. Según se informa, el fiscal general de California, Rob Bonta, y sus colegas de otros estados están examinando la fusión y considerando emprender acciones legales para bloquearla", alega, indicando que aún es posible que la fusión entre Paramount y Warner no salga adelante. "Agradecemos su liderazgo y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para preservar la competencia, proteger el empleo y garantizar un futuro vibrante para nuestra industria, para la cultura estadounidense y para nuestro producto de exportación más significativo", concluye el texto.

Adam McKay, Alan Cumming, Alyssa Milano, Boots Riley, Bryan Cranston, Cynthia Nixon, Damon Lindelof, David Fincher, Denis Villeneuve, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, JJ Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Margaret Cho, Mark Ruffalo, Noah Wyle, Patti Lupone, Ramy Youssef, Javier Bardem, Rosario Dawson, Rosie O'Donnell, Ted Danson, Tiffany Haddish, Tig Notaro, Catherine Keener o Yorgos Lanthimos, son algunos de los más de un millar de firmantes de la misiva.