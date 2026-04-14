Una app permite a los visitantes del IVAM acceder a todo el contenido multimedia

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha desarrollado la primera aplicación habilitada para interactuar con las obras de arte del museo junto a la startup valenciana Vision Flow. El IVAM se sitúa a la cabeza de la carrera por añadir innovaciones tecnológicas a la industria cultural. La nueva aplicación refuerza el compromiso del museo con las nuevas tecnologías y con su público al mejorar la experiencia.

Gracias a esta nueva aplicación, que está disponible para iPhone y Android con el nombre de IVAM, los visitantes pueden interactuar directamente con las obras de arte de las exposiciones con un gesto sencillo e intuitivo: basta con realizar una fotografía a una pieza expuesta en las galerías del museo para que la aplicación la reconozca al instante y ofrezca contenido ampliado sobre ella en formato multimedia y en varios idiomas.

La herramienta abre así una nueva vía de mediación cultural, al convertir el recorrido por el IVAM en una experiencia más inmersiva, accesible y personalizada. A través de vídeos, audios, textos e información complementaria, el visitante puede profundizar en el contexto, la autoría y el significado de las obras de forma inmediata y adaptada a sus intereses.

Prueba de la aplicación desarrollada por el IVAM / GVA

El arte colabora con la tecnología

Para Vision Flow, esta colaboración supone además un hito en la aplicación real de la visión computacional al sector museístico, demostrando su potencial para transformar la relación entre las personas y el patrimonio artístico.

“La tecnología puede ser una gran aliada para acercar el arte a todos los públicos. Con esta aplicación queremos hacer que la experiencia del visitante sea más viva, accesible y enriquecedora”, señalan desde Vision Flow.