Led Silhouette sube el telón de Dansa València con el estreno de ‘Ultimátum’ en el Teatre Principal

Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento de la Comunitat Valenciana organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), arranca el 15 de abril en el Teatre Principal con el estreno de ‘Ultimátum’, donde Led Silhouette encaran la celeridad del tiempo y la vulnerabilidad del ser humano ante un contexto global incierto.

Galardonados con el prestigioso Premio El Ojo Crítico 2024 de RNE, Jon López y Martxel Rodríguez se destacan por el diálogo con la danza-teatro y el cine. Siguiendo la estela de sus trabajos anteriores, el espectáculo con el que inauguran Dansa València no solo se propone como una experiencia estética, sino también como una invitación a que el público se cuestione el presente.

Previamente a la función de Led Silhouette, la compañía Pérez & Disla, con la conducción de Alberto Escartí y Marina Lamosca, ofrecerán un acto de bienvenida institucional. Será un momento para celebrar la visibilidad de los proyectos artísticos mediante la unión de imagen y poesía para adentrarse en el programa del festival y en todas las actividades que promueve y acoge.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha definido Dansa València como “una cita imprescindible en el calendario cultural de Valencia y de la Comunitat Valenciana, que año tras año reafirma la fuerza y la proyección de la danza como lenguaje artístico contemporáneo y que se ha convertido en un espacio cultural único en España”.

Bajo el lema ‘Momento de ternura’, el festival propone este año un paréntesis necesario en un mundo marcado por la inmediatez. Para la consellera, “el festival nos invita a detenernos, a escuchar y sentir. La danza se convierte en un espacio de encuentro, cuidado y reflexión compartida. La ternura, entendida como potencia transformadora, y la calma, como acto consciente y necesario, encuentran aquí su expresión más elocuente a través del movimiento”.

La vitalidad del sector en València

Dansa València tiene entre sus objetivos como entidad que acoge e impulsa la Spanish Dance Platform la dinamización del sector coreográfico local con actividades dirigidas a agentes profesionales de las artes escénicas. Este compromiso se materializa en el programa Focus Valencià, que convertirá la Sala Matilde Salvador de La Nau en un catálogo vivo del talento local.

La Repetidora, Eyas Dance Project, Cía. Pla Roig, Eugenia Morera & Alba Elvira y Mar García & Javi Soler presentarán sus últimas creaciones en formato de ‘showcase’ ante programadores, con el objetivo de fomentar la circulación de las piezas en el Circuit Teatral Valencià y en otros foros nacionales.

ULTIMATUM / JuanCarlosToledo

En palabras de la consellera, “el festival es también un mercado de danza que consolida a Valencia como punto de encuentro estratégico para el sector. La afluencia de profesionales internacionales refuerza su dimensión profesional y su capacidad para generar oportunidades, alianzas y proyección exterior para nuestras creadoras y creadores”.

La jornada inaugural también incluye la propuesta de artes vivas ‘Una idea inacabada’ del colectivo valenciano Taller Placer. Espacio Inestable será la sala donde se represente este estudio coreográfico de antropología contemporánea que indaga en la forma en que los objetos cotidianos modelan nuestra identidad.

La evolución del flamenco

La innovación llegará así mismo de la mano de los madrileños La Venidera. Tras el éxito de su avance el año pasado, los exbailarines del Ballet Nacional de España Albert Hernández e Irene Tena, galardonados con el Premio El Ojo Crítico 2025 de RNE, presentarán la versión completa de ‘No’ en La Mutant.

Esta obra, que cuenta con la mirada externa del valenciano Marcos Morau, supone un paso adelante en la evolución del flamenco contemporáneo desde la perspectiva de unos jóvenes creadores nacidos a finales de los años noventa, fascinados por ampliar los márgenes de la danza española.

Divulgación y pensamiento en dos libros y un podcast

Como cierre a esta amplia propuesta inaugural, el festival propone una inmersión directa en la cultura coreográfica con la presentación de tres proyectos divulgativos en el Teatre Principal.

La compañía La Siamesa celebrará sus dos décadas de trayectoria con la presentación del libro ‘20 años de botellón cultural’ a cargo de Ángela Verdugo, Xavi Puchades y Santiago Ribelles. Este libro-objeto es un ejercicio de espigado artístico que rescata siete piezas clave, con especial atención a la trilogía ‘El otro paraíso’.

En el ámbito pedagógico, la editorial La calle baila inaugura su ambiciosa colección ‘Libros de Actividades Flamencas Toma que Toma’ con ‘El libro de las Alegrías’. Presentado por sus autoras Eva Moreno, Ana Raquel Leiva y Pilar Cambronero, este proyecto nace como una herramienta didáctica diseñada para acercar el flamenco a todos los públicos a través del juego y la participación activa. Inspirado en uno de los palos más luminosos y vibrantes, el libro permite descubrir su compás, historia y emoción.

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Por último, el festival da voz a la actualidad del sector con ‘Tinder Dance’, un podcast de La Negra Produce que será presentado por Carlos Amador y Cristina Gómez. Este proyecto sonoro propone un formato desenfadado de charlas a cuatro voces donde coreógrafos y bailarines se encuentran en un ambiente relajado.