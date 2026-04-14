Mamen García y Raúl Prieto, entre los valencianos nominados a los Premios Talía 2026 en Madrid

La Comunitat Valenciana vuelve a tener una destacada presencia en las artes escénicas nacionales con varias nominaciones en la cuarta edición de los Premios Talía 2026, cuyos candidatos se dieron a conocer este lunes en un acto celebrado en el Museo San Isidro de Madrid.

Entre los nominados valencianos figuran la actriz alicantina Mamen García, el actor Raúl Prieto y el director musical Enric García. A ellos se suman los escenógrafos Blanca Añón y César Marín, el diseñador de iluminación Juanjo Llorens y la editorial Ediciones Mahali, reconocida por su labor en estudios y divulgación en las artes escénicas.

Nominaciones en distintas categorías

La actriz Mamen García opta al galardón a Mejor actriz de reparto de teatro de texto por su papel en Caperucita en Manhattan. En la misma línea interpretativa, el actor Raúl Prieto está nominado como Mejor actor de reparto de teatro de texto por El entusiasmo.

En el ámbito musical, el valenciano Enric García ha sido nominado a Mejor dirección musical de teatro musical por su trabajo en Los Miserables, una de las producciones más reconocidas del panorama escénico actual.

El apartado técnico también cuenta con una importante representación valenciana. Blanca Añón está nominada a Mejor escenografía por Orlando, mientras que César Marín compite en la misma categoría por Un Nadal de circ. Por su parte, Juanjo Llorens aspira al premio a Mejor iluminación por Godspell.

Además, Ediciones Mahali ha sido nominada en la categoría de Estudios y divulgación en las artes escénicas, consolidando su trayectoria en la difusión y análisis del sector.

Un acto con novedades y actuaciones

El anuncio oficial de las nominaciones estuvo a cargo de los miembros de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España, Anabel Alonso y Jorge Blass, quienes leyeron los nombres de los candidatos en cada categoría.

Durante el evento también se presentó la nueva estatuilla de los Premios Talía, diseñada por la escultora Esperanza d’Ors, y se pudo disfrutar de actuaciones musicales y de danza, entre ellas un aurresku interpretado por el dúo Suaro y la música de la banda Jazzmin.

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Magüi Mira, fue la encargada de cerrar el acto con unas palabras dirigidas a los nominados.

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