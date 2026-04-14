La renovación plástica y cultural de los años 60 coge fuerza en el Bellas Artes con el testimonio de sus protagonistas

Hasta el próximo 31 de mayo, el arte contemporáneo brilla en el Museo de Bellas Artes de València gracias a su exposición temporal, 'Tiempos Modernos'. Una exhibición -de piezas menos mostradas al público que otras colecciones que tiene la pinacoteca referida a periodos históricos previos- que se ha visto enriquecida este martes con la celebración en el enclave del antiguo convento de San Pío V de una mesa redonda en la que han participado los artistas que protagonizaron la renovación plástica del panorama cultural valenciano de los años 60.

Artistas presentes

Bajo esta premisa, el coloquio -moderado por el director del museo, Pablo González Tornel, y la presidenta de LaVAC Asociación de Galería de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana, Reyes Martínez- ha contado con la presencia de Rafael Armengol (Benimodo, 1940), Javier Calvo (València, 1941), José María Yturralde (Cuenca, 1942) y Aurora Valero (Alboraia, 1940), a los que se han sumado Amparo Iranzo, hija de Anzo (1931-2006), y Francisco Sebastián Nicolau, hijo de Francisco Sebastián (1920-2013). Todos ellos han dialogado, según han explicado desde la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, sobre asuntos como la problemática que tenía la creación durante la dictadura franquista, la renovación del panorama cultural valenciano en los 60 y la "ilusionante apertura que siguió al inicio de la democracia en España".

"Desde la cultura pop manejada por Armengol, al expresionismo matérico de Valero o el geometrismo radical de Yturralde, cada artista representa las inmensas posibilidades que las artes plásticas han ofrecido en las últimas décadas", inciden desde la Conselleria sobre una mesa redonda que complementa a la perfección la colección de pintura española contemporánea con la que cuenta el MuBAV, ofrecida gracias tanto a las adquisiciones realizadas por la Administración -entre ellas ‘Retrato de hombre’ de Rafael Solbes, la ‘Naturaleza muerta’ de Juana Francés, o la ‘Cabeza demente’ de Darío Villalba- como a las donaciones de sus artistas o sus descendientes.

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Dividida en tres partes

La misma, como explicó este diario el día de su inauguración el pasado 11 de marzo, se estructura en tres partes. Por un lado, en 'Nueva Figuración' se puede ver cómo fue esa evolución desde el expresionismo primario a las obras con gran carga crítica representada en colectivos como Estampa Popular, Equipo Realidad o Equipo Crónica, que incorporaron estrategias visuales vinculadas al arte popular o 'pop-art'. En una segunda, relativa a la 'Abstracción de posguerra' se ofrecen propuestas informalistas, geométricas y ópticas como las de Eusebio Sempere, Michavila o José María Yturralde o el surrealismo abstracto de Hernández Mompó. Por último, el recorrido se completa con el paisaje y la pintura de objetos, entendidos como espacios de reflexión identitaria y social.