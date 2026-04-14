La Orquestra de Les Arts incorpora a los valencianos Adrián Rescalvo y Anna Sanchis tras un proceso selectivo

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) continúa reforzando su plantilla con talento valenciano tras la incorporación como personal laboral fijo del contrabajista Adrián Rescalvo García y la violinista Anna Sanchis Llorens.

Su elección forma parte del proceso selectivo convocado por el Palau de les Arts Reina Sofía, dirigido por Jesús Iglesias Noriega, para cubrir, en turno libre y mediante el sistema de oposición, puestos de trabajo de la OCV correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2022, 2023 y 2025.

En la misma convocatoria en la que ha resultado seleccionada Anna Sanchis también ha obtenido plaza como violinista asturiano Ignacio Rodríguez Martínez de Aguirre.

Las nuevas incorporaciones se suman así a otros músicos valencianos que han accedido en los últimos meses a puestos fijos en la formación, como la arpista castellonense Noelia Cotuna, el fagotista Javier Biosca o el trompa David Rossell, consolidando una presencia creciente de intérpretes de la Comunitat en la orquesta titular del coliseo valenciano. En estos procesos selectivos iniciados en 2021 también se han incorporado los maestros valencianos Carles Civera, Juan Manuel Real, Christian Ibáñez, Salvador Bolón e Ignasi Domènech.

Actualmente, la OCV está dirigida musicalmente por el maestro británico Mark Elder, al frente de una formación considerada una de las más destacadas del panorama operístico europeo. La orquesta tiene actualmente 77 plazas y en este momento hay ocho vacantes. Desde 2021 se han incorporado a ella 22 músicos.

Trayectoria internacional desde la base valenciana

El contrabajista Adrián Rescalvo García (Xirivella, 2000) inició sus estudios musicales a los nueve años en el Conservatorio Profesional de Torrent con Manuel Pons, donde finalizó su formación profesional en 2019. Posteriormente cursó estudios superiores en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene), donde se graduó en 2023 bajo la tutela de Emmanuel de Maistre y Julio Pastor.

A pesar de su juventud, ha acumulado experiencia en algunas de las principales orquestas españolas, entre ellas la Orquestra de la Comunitat Valenciana, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Su formación se ha visto enriquecida por clases magistrales con destacados contrabajistas internacionales como Gunars Upatnieks, Wies de Boevé, Rick Stotijn, Luis Cabrera, Rodrigo Moro, Edicson Ruiz u Olivier Thiery. Asimismo, ha formado parte de prestigiosas formaciones juveniles europeas como la Gustav Mahler Youth Orchestra, la European Union Youth Orchestra y la Joven Orquesta Nacional de España.

Adrián Rescalvo / L-EMV

Por su parte, la violinista Anna Sanchis Llorens comenzó sus estudios con Victoria Lorente en el Conservatorio de València, donde obtuvo el Premio Extraordinario tanto en violín como en música de cámara. Posteriormente amplió su formación en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) con Yuri Volguin y completó estudios históricos con Alba Roca. Más tarde cursó un máster en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart con Anke Dill.

Durante su trayectoria ha trabajado con violinistas de reconocido prestigio internacional como Mikhail Spivak, Abel Tomás, Ivry Gitlis o Ingolf Turban, entre otros.

Sanchis ha sido miembro durante cuatro años de la European Union Youth Orchestra y participó en la Chamber Orchestra of Europe Academy en la temporada 2024/25. También ha formado parte de la Joven Orquesta Nacional de España, la Camerata del Cuarteto Casals y la Joven Orquesta Nacional de Catalunya.

Entre 2023 y 2025 fue violinista tutti en la Orquestra de la Comunitat Valenciana, experiencia que ahora culmina con su incorporación definitiva tras superar el proceso selectivo.

Un proceso selectivo en marcha para consolidar la plantilla

Las plazas obtenidas por Rescalvo y Sanchis se enmarcan dentro de las convocatorias impulsadas por Les Arts para reforzar la estructura estable de la OCV mediante contratos indefinidos bajo el régimen laboral especial de artistas en espectáculos públicos.

Entre las últimas convocatorias publicadas se incluyeron plazas de Violín I, Violín II y contrabajo cosolista, con procesos selectivos estructurados en dos fases: una primera selección mediante audición en vídeo y una fase final presencial con repertorio exigente de compositores como Mozart, Brahms, Strauss o Chaikovsky.

Estas audiciones forman parte de una estrategia iniciada hace años para consolidar una plantilla estable y competitiva internacionalmente. Desde la fundación de la orquesta en 2006, cuando el maestro Lorin Maazel dirigió audiciones que atrajeron a más de 5.000 músicos de todo el mundo, la formación ha atravesado distintas fases de reestructuración y crecimiento.

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En los últimos años, el Palau de les Arts ha mantenido un ritmo sostenido de convocatorias con el objetivo de completar y equilibrar la plantilla, que actualmente cuenta con 77 plazas, aunque ocho de ellas están vacantes porque no se han cubierto o porque sus titulares han dejado la orquesta o han perdido la reserva de plaza durante sus excedencias. El objetivo del auditorio valenciano es que la OCV cuente con 79 músicos, para lo que falta crear dos plazas de cosolistas en cuerda y hacer una serie de reclasificaciones en los vientos con los músicos que ya están.