El pianista Nabeel Hayek, finalista del Premio Iturbi 2025, actuará en Llíria, Xàtiva y Roma

El Centre Cultural La Beneficiència y Lliria, Xàtiva, Chelva, Sollana, Ayora y Guadassuar recibirán a los finalistas del Premio Iturbi 2025 de la Diputació de València. La programación arrancará este jueves 16 de abril a las 19:30 horas con un recital de Nabeel Hayek, en La Beneficiència. Asimismo, el Conservatorio Profesional de Música de Llíria acogerá el viernes 17 de abril un concierto del joven israelí a las 20 horas. Hayek, que interpretó en la gran final el concierto para piano y orquesta número 1 de Johannes Brahms, visitará también el escenario del Saló Noble de la Casa de Cultura de Xàtiva el domingo 19 a las 11:30 horas. Por último, la Real Academia de España en Roma será el escenario el domingo 24 de abril del concierto que pondrá el broche final a la gira de conciertos del ganador del Iturbi más internacional, que contó con la presentación de 200 candidatos de 40 países.

La pasión de Hayek Nabeel Hayek (Nazaret 2001) es licenciado por la Escuela de Música Buchmann-Mehta, donde estudió con Arie Vardi y Asaf Zohar, y tiene un máster por la Juilliard School con Julian Martin. Desde 2017, Hayek tiene como mentor a Murray Perahia. Nabeel es un activo músico de cámara y pianista colaborador con amplia experiencia, y sigue ampliando su repertorio como solista con una gran pasión por la música contemporánea y del siglo XX. Hayek ha ofrecido recitales en Europa, Asia y Norteamérica, y ha actuado para la Sociedad Internacional de Música Arthur Rubinstein y la Filarmónica de Israel.

Más recitales por la provincia

El ciclo de recitales continuará en septiembre con varias citas a cargo del bielorruso Uladzislau Khandohi, segundo premio de la pasada edición del concurso internacional, y el italiano Ruggiero Fiorella, tercer clasificado. Fiorella abrirá el calendario de septiembre con recitales en el espacio Multiusos de Chelva (18 de septiembre a las 19:30 h). La gira continuará en el Centre Cultural La Beneficència de València (19 de septiembre a las 19:00 horas) y continuará en el Centre Cultural de Sollana (20 de septiembre a las 19 horas).

Uladzislau Khandohi tocando el piano durante su recital / Diputació de València

También en el mes de septiembre llegará Uladzislau Khandohi al auditorio municipal Mencía de Mendoza de Ayora. Concretamente, el día 24 a las 20 horas. La parroquia de Sant Vicent Màrtir de Guadassuar acogerá también un recital del segundo clasificado el día 25 de septiembre a las 21 horas. El intérprete ofrecerá también un concierto el 26 de septiembre a las 19 horas en el Centre Cultural La Beneficència de València.

El acceso a los recitales que tendrán lugar en La Beneficència son de acceso libre y se requiere disponer de entrada. Las entradas se recogen en el punto de Información del centro cultural. Los conciertos en los municipios serán con entrada libre hasta completar aforo.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha señalado que el objetivo de la Diputació de València es "impulsar la vertebración cultural del territorio con una programación multidisciplinar que recorra los diferentes municipios, y una muestra de ello es el ciclo de recitales, que dará comienzo el 16 de abril y se prolongará hasta el 26 de septiembre". Asimismo, Teruel ha apuntado que el ciclo de conciertos "enmarcado en el Concurso Iturbi, con proyección internacional, sonará también en un marco único, la Real Academia de España en Roma, donde el primer clasificado de la pasada edición, Nabeel Hayek, ofrecerá un recital".