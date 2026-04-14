Las memorias de Pérez Casado, arropadas por el público

La presentación ayer de las memorias de juventud del exalcalde de València Ricard Pérez Casado congregó a un numeroso público en la librería Fan Set, que se quedó pequeña ante la expectación suscitada por la publicación. El acto reunió a lectores, amigos y personas vinculadas a la vida política y cultural valenciana interesadas en acercarse a un texto que recupera la mirada más personal y política del histórico dirigente socialista.

Memorias póstumas

En la conversación participaron la editora Àfrica Ramírez, de Balandra; el periodista José Manuel Alcañiz, que colaboró con Pérez Casado en la redacción de la obra durante los meses previos a su fallecimiento, el pasado 12 de enero; y el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí.

Los tres evocaron la figura del exalcalde y subrayaron el valor testimonial de unas memorias póstumas en las que el autor repasa sus años de juventud y deja también reflexiones de fondo sobre la política, el compromiso y la evolución de València.

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Así ha sido la presentación de las memorias póstumas de Ricard Pérez Casado en la Llibreria Fan Set de València / Fernando Bustamante

Dimensión humana

Durante el acto se puso de relieve tanto la dimensión humana de Pérez Casado como su papel en la historia reciente de la ciudad. Los intervinientes destacaron que el libro no solo reconstruye una etapa decisiva de su biografía, sino que también ofrece claves para entender su trayectoria pública, su pensamiento político y la huella que dejó en varias generaciones del socialismo valenciano