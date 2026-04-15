La atracción de los Premis València y València Nova se duplica con más de 500 obras presentadas

Más de 500 obras, el doble que en la edición pasada, aspirarán a llevarse los Premis València y València Nova en 2026. Galardones, convocados la Institució Alfons el Magnànim, cuyo objetivo un año más será "impulsar la creación literaria y fomentar la lectura". Así lo ha dado a conocer este miércoles la Diputació de Valencia en un comunicado en el que ha señalado como el volumen de propuestas se ha disparado desde las 234 obras en las diferentes disciplinas que hubo el año pasado hasta las 504 de este, es decir, un 53% más. Además, si se tiene en cuenta el registro de hace dos años, que fue de alrededor de 150 obras, el crecimiento es de prácticamente el triple.

Sobre cómo se distribuyen estos aspirantes, a los Premis València -a los que pueden optar autores mayores de 18 años- se han presentado 31 trabajos de ensayo, 118 de narrativa en castellano, 47 de narrativa en valenciano, 25 de novela gráfica, 146 de poesía en castellano y 41 en valenciano. Por su parte, a los Premis València Nova -que van destinados a los jóvenes autores de 18 hasta 34 años- el número de participantes ha sido de 9 en ensayo, 19 en narrativa en castellano y 12 en valenciano, y 43 en poesía en castellano y 13 en valenciano. En total, más de medio millar de obras presentadas "que hablan de la buena salud de los premios literarios", insisten.

Los jurados

En esta edición, los jurados que escogerán a los premiados estarán presididos por el diputado de Cultura, Paco Teruel, y contarán con especialistas de reconocido prestigio en cada categoría. En lo referente al ensayo (tanto en Premios València como en València Nova) formarán parte del jurado Fracesc Xavier Agustí Campos, María del Carmen Navarro Dolz, Clara Colomina Martínez y Amadeo Serra Desfilis. En novela gráfica estarán Clara Berenguer Revert, Silvia Aymí Pelej’à, María Trapero Indaberea y Miguel Ángel Giner Bou.

Cartel de los Premis València 2026. / Diputación de Valencia

En cuanto a narrativa en valenciano (de ambos premios) formarán parte del jurado Arturo Blasco Ferrer, Josep Franco Martínez, Teresa Gomis Baixauli e Irene Klein Fariza. mientras en narrativa en castellano evaluarán las obras Enrique Parra Veïnat, Maria Magdalena Simó Beltrán, Antonio Sabater Pérez y Rosa María Magdalena Rodríguez Pérez. Por último, el jurado en poesía en valenciano está compuesto por Víctor José Filgueira Maseres, Alba Fluixà Pelufo, Rosa Maria Roig Celda y Josep Micó Conejero decidirán los ganadores y en poesía en castellano lo harán Inmaculada Lergo Martín, Anacleto Ferrer Mas, María Dolores Andrés Pérez y María Zaragoza Hidalgo.

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138.000 euros en premios

La dotación de los Premios València y València Nova asciende a 138.000 euros en su conjunto, importe que se repartirá entre los ganadores de las modalidades de 'Narrativa', 'Poesía', 'Ensayo' y 'Novela Gráfica', tanto en castellano como en valenciano. En concreto, las cuantías de los galardones por modalidades, tanto de los premios València como València Nova, son las siguientes: para los premios de poesía, 9.000 euros; para los de narrativa, 15.000 euros; para el premio de novela gráfica, 12.000 euros; mientras que, para los premiados en la categoría de ensayo, son 15.000 euros.