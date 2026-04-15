El Bellas Artes expande su colección de "realismo español" de inicios del XX con 'La Hija Pródiga' de Carlos Vázquez

Si algo está caracterizando las compras del Museo de Bellas Artes de València en los últimos meses es la adquisición, casi de forma semanal y en las casas de subastas, de obras que permiten ampliar sus cada vez más importantes colecciones de los siglos XIX y XX. Una misión, enmarcada en esa intención de dar "contexto" nacional a las piezas de los artistas valencianos, que se refuerza ahora con la adquisición por parte de pinacoteca del antiguo convento de San Pío V de la obra 'La Hija Pródiga' del pintor castellanomanchego Carlos Vázquez Úbeda por un importe de 16.000 euros. O lo que es lo mismo, una segunda compra en lo que va de 2026 de un cuadro -esta vez en la sala Setdart- de este pintor de entre siglos tras llevarse en enero su 'Novios extremeños' por 5.000 euros.

En concreto, según explican desde el museo, esta pintura -un óleo sobre lienzo de 150 x 206 centímetros fechado en 1911- va ligada a la "etapa madura" de Vázquez Úbeda dentro de una producción artística que en su caso fue de la escuela académica hasta "un realismo social impregnado por matices psicológicos y narrativos". Este último punto, el de la pintura realista, resulta un elemento clave para la colección de arte social del museo. No en vano, estas obras permiten -desde una diversidad de enfoques y escuelas- "analizar la evolución del realismo español entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX desde una perspectiva centrada en la representación de conflictos sociales, prácticas religiosas y condiciones de vida populares", señalan desde el museo.

Un conflicto doméstico

Y es que, a nivel visual, 'La Hija Pródiga' refleja -en un enclave doméstico- a una joven acompañada de sus padres -el hombre, como un soporte la de "autoridad moral" y la mujer, como el elemento "compasivo" dentro de la pintura- en el que la hija "encarna la fractura entre experiencia exterior y pertenencia familiar". Un 'conflicto doméstico' que distingue la propuesta de Vázquez Úbeda, más ligada a la "escala íntima" que la de otros autores del realismo español -que también figuran en la lista de últimas compras del Bellas Artes- como Ignacio Zuloaga o José Gutiérrez Solana.

'Novios extremeños', el otro cuadro de Vázquez Úbeda adquirido este año por el Bellas Artes. / Levante-EMV

Asimismo, desde el museo valenciano recuerdan como el pintor de Ciudad Real presentó esta obra -junto a otra como 'Las rosas tienen espinas'- en el Salón de París en 1911. Este, un "prestigioso" enclave, que servía "como espacio de homologación académica y, al mismo tiempo, como plataforma para calibrar la competitividad de las escuelas nacionales". Además, más allá de pasar por diversas publicaciones ilustradas nacionales e internacionales, la nueva adquisición del Bellas Artes también estuvo en exhibiciones en Berlín o Barcelona, unos itinerarios que "consolidaron su visibilidad y reforzaron la percepción de la pintura española".

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Encaje perfecto en el museo

"Se trata, pues, de una excelente y reconocida internacionalmente manifestación del realismo social español de en torno a 1900, muy alejado del sobrio costumbrismo practicado por Vázquez Úbeda en obras como 'Novios extremeños'", concluyen desde la pinacoteca, que también ven que las obras del pintor castellanomanchego "por su autoría, cronología y calidad, se insertan a la perfección en el plan de adquisiciones del museo".