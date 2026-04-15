Un universo artístico de 'maravillas' inspiradas a través del espejo de Alicia

Un conejo blanco, una reina de corazones, un sombrerero alejado de la cordura y, por encima de todo, una niña rubia -tan rebelde como curiosa- que se embarca en un viaje de ensoñación, de exploración entre lo absurdo y de autoconocimiento. Con solo esta breve descripción, la evocación de la figura de Alicia y el resto de personajes que dan vida a su 'país de la maravillas' se ilumina rápidamente en cualquier mente más de un siglo después de que Lewis Carroll -el seudónimo del matemático Charles Lutwidge Dogson- los dejara escritos. Sin embargo, esa esencia de una figura literaria creada en plena época victoriana ha trascendido su origen hasta perfilar un universo artístico, cultural y social que trasciende -como si hubiéramos caído también por la madriguera- el tiempo, el espacio y la lógica hasta llegar a nuestros días con un fulgor de absoluta vigencia.

Esa conexión diversa, divertida a la par que profunda, es en la que sumerge la exposición "Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" que recala desde mañana 16 de abril y hasta el próximo 12 de octubre en CaixaForum València. Una muestra, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, que permite apreciar como la obra del escritor inglés y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte que recoge una exhibición que comienza con una llamada de teléfono. Al otro lado, si el visitante se atreve a contestar, está el propio Carroll, invitando a transformarnos en Alicia para explorar, poco a poco, todas sus maravillas.

La 'madriguera de libros' en la exposición de Alicia en CaixaForum València. / Celeste Martínez

Idiosincrasia de la obra desde el primer paso

Rodeado por una puesta en escena elaborada por el dramaturgo Ignasi Cristià, aquel que se aventura en esta exhibición aprecia desde el primer paso la idiosincrasia de la obra de 1865, cuya estructura narrativa de 12 capítulos queda patente en las cinco secciones temáticas en las que se divide este camino entre lo real y lo fantástico. En un primer tramo, con símil visual a una madriguera de libros de conejo, se puede ver cómo fue 'La invención de Alicia', desde el surgimiento de la idea en el relato que Carroll contaba a Alicia Liddell y sus hermanas a los primeros bocetos y dibujos preliminares de los personajes realizados tanto por el propio autor como el ilustrador del libro, John Tenniel. Todo ello sin olvidar primeros ejemplares en los más de 170 idiomas -algunos tan curiosos como el suajili- publicados u objetos de la época victoriana -o de lo que hoy llamaríamos merchandising- vinculados al espíritu de Alicia o su trascendencia social.

Esa importancia, no obstante, coge un nuevo impulso en el segundo espacio, el que permite ver como 'A través de la pantalla' esta heroína -victoriana y moderna al mismo tiempo- llega a entornos como Hollywood, Disney o Japón, disparando su conocimiento a un ámbito global y, de paso, contribuyendo a la identificación del personaje dentro del imaginario popular que se tiene a día de hoy. Una trascendencia que viene acompañada de pequeños fragmentos de cine -como la persecución de las cartas o una primera adaptación de 1903- y de elementos a gran escala -desde sillas y mesas hasta una puerta pequeña- que te ayudan a 'convertirte' en Alicia.

Sin embargo, la inspiración de este universo va más allá del entretenimiento o de escenas recreadas a tamaño real en la exposición como la fiesta del té del Sombrerero Loco con su amplia mesa blanca con tazas y platos. Porque en este espacio se puede ver también como la obra ha sido reinterpretada como un bastión de desafío a regímenes como la dictadura franquista, de empoderamiento femenino, de autodeterminación o como ha sido la puerta 'a otros mundos' como el surrealismo de Dalí o la contracultura de los años 60. Además, siguen siendo parte de la 'escena' actual, influyendo -como se refleja en la parte final de la exhibición marcado por las cartas- en la música, el teatro -en la muestra se incluye vestuario de obras, entre ellos algunos de Agatha Ruiz de la Prada-, la danza, la moda -con una selección de fotos de Tim Walker- o la gastronomía.

Bailey y Borràs, durante la presentación de la exposición. / Celeste Martínez

Un "fenómeno cultural"

Y es que, como ha destacado en rueda de prensa Kate Bailey -comisaria de la muestra y conservadora sénior de Teatro y Performance del Victoria and Albert Museum de Londres-, Alicia y sus maravillas son "un fenómeno cultural" de una "importancia comparable a la de Shakespeare o la Biblia" que, además, sigue muy vigente en la actualidad. "La historia tiene 160 años, pero tiene importantes herramientas para entender el mundo del siglo XXI", ha incidido la experta, que ha reivindicado como su historia sigue "adaptándose" y "construyendo mundos". "En esta exposición tú puede ser Alicia, desde el espejo a la madriguera", ha incidido sobre una muestra con la que quiere "que los adultos vuelvan a sentirse como niños y los niños aprendan a través de la diversión".

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Por su parte, el director de CaixaForum València, Álvaro Borrás, ha destacado como esta exhibición -que contará con otras actividades vinculadas en los próximos meses como charlas, talleres o un pódcast- permite hacer "un viaje onírico a espacios imposibles y a viajar entre lo real y lo imaginario" donde la "inmersión no es apretando botones sino a tráves del cambio de formas, de colores y de escalas". Un "referente intergeneracional y transgeneracional que -concluye el dirigente- "nos ayuda a recuperar la capacidad de soñar y de rebelarnos".