El concierto de Jean-Michel Jarre se traslada a Marina Nord en pleno conflicto por el ruido en la Ciutat de les Arts

El concierto del pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre previsto para el próximo 8 de julio en la Ciutat de les Arts i les Ciències, cambiará finalmente de ubicación y se celebrará en el recinto de Marina Nord.

El traslado se produce en un contexto marcado por el conflicto por el impacto acústico de los festivales celebrados en el entorno de la Ciutat de les Arts, después de que un juzgado haya requerido al Ayuntamiento de València que adopte medidas ante los niveles de ruido registrados en viviendas cercanas. De momento, tanto el Festival de les Arts, como el BigSound o el Love the 90's siguen anunciándose en la Ciutat de les Arts.

Pese al cambio de recinto, la organización ha confirmado que la fecha y el horario del concierto se mantienen sin modificaciones y que todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva ubicación.

Jean-Michel Jarre, considerado uno de los grandes referentes internacionales de la música electrónica, es conocido por sus espectáculos audiovisuales de gran formato, concebidos como experiencias inmersivas que combinan música, tecnología y arquitectura. Su actuación está prevista como uno de los principales reclamos de FAR València 2026.

Marina Nord se consolida como recinto principal

El traslado del concierto supone además un refuerzo del papel de Marina Nord como espacio para grandes eventos musicales, en un momento en el que la ubicación de festivales en zonas residenciales se encuentra bajo creciente escrutinio judicial y vecinal.

El ciclo FAR València reunirá este verano a una amplia nómina de artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres confirmados figuran Rubén Blades, ZZ Top o Rick Astley, junto a intérpretes como Luz Casal, Elvis Crespo u OMD. También forman parte del cartel grupos y propuestas internacionales como Belle & Sebastian, Babasónicos, MEUTE o Rinôçérôse, así como artistas contemporáneos como Young Miko, Judeline o Depresión Sonora.

El programa se completa con otras propuestas destacadas como Rodrigo Cuevas, Xoel López, Antoñito Molina, Gipsy Kings o M-Clan, en una programación que combina distintos estilos musicales y generaciones.

Un cambio marcado por el debate sobre el ruido

La reubicación del concierto se produce en paralelo al debate abierto sobre la celebración de grandes eventos musicales en la zona de la Ciutat de les Arts, donde las mediciones acústicas han registrado niveles elevados en el interior de viviendas próximas durante la celebración de festivales.

En este contexto, el traslado a la Marina Nord del único concierto individual de un artista que se había programado en la Ciutat de les Arts se interpreta como una medida organizativa para garantizar su celebración y, al mismo tiempo, adaptarse a las exigencias derivadas del conflicto acústico.

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Es el segundo evento que se traslada de lugar tras la sentencia por los ruidos y molestias de los eventos musicales en la Ciutat de les Arts. Anteriormente, el propio ayuntamiento decidió reubicar la clausura de los Gay Games al estadio Ciutat de València.