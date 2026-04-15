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Dansa València eleva la espiritualidad del flamenco con Magnificat

La pieza de María Moreno está inspirada en el episodio bíblico de la Visitación y en el disco ‘Lux’ de Rosalía, en una búsqueda de la espiritualidad contemporánea

La pieza de Maria Moreno ‘Magnificat’ se podrá ver el jueves en el TEM

La pieza de Maria Moreno ‘Magnificat’ se podrá ver el jueves en el TEM / © Beatrix Molnar

María Bas

València

Dansa València conecta con la búsqueda de espiritualidad que está marcando la creación contemporánea con la programación del espectáculo ‘Magnificat’, de la bailaora y coreógrafa María Moreno, en el TEM (jueves). La pieza, inspirada en el episodio bíblico de la Visitación, conecta con la última ganadora del Goya a la mejor película, ‘Los domingos’ (Alauda Ruiz de Azúa, 2025) y con el disco ‘Lux’ de Rosalía.

Para María Moreno, el flamenco es la manera de preguntarse y explorar todas aquellas cuestiones que le interesan. En esta ocasión, le sirve para indagar en los cuerpos atravesados por la alegría, en lo que sucede cuando nos juntamos a celebrar, cuando nos encontramos con las personas queridas y el gozo brota como una fuerza incontrolable.

Respaldo al tejido local

A lo largo de los últimos años, Dansa València ha impulsado distintas iniciativas destinadas a fortalecer el tejido coreográfico de la Comunitat Valenciana. Programas como Turbines, la experiencia de descentralización Impuls a la Dansa y las residencias y laboratorios de investigación desarrollados en Espai LaGranja han acompañado los procesos de creación de numerosos artistas locales, que ahora tiene su materialización visible en la propia programación del festival.

Entre estos casos se encuentra Núria Crespo, que presenta en La Mutant ‘Morphopop’, una propuesta apoyada por los Laboratorios de investigación en Espai LaGranja. Su espectáculo explora la transformación del cuerpo y sus posibilidades expresivas a partir de un lenguaje coreográfico híbrido, atravesado por la cultura visual contemporánea y la investigación sobre la identidad y la mutación de las formas.

También ha crecido de la mano del festival el creador Mauricio Pérez Fayos, participante de Impuls a la Dansa 2024, quien presentará en CaixaFòrum ‘Coreografías virtuales: movimiento(s) futuro(s)’. La propuesta parte del ensayo ‘La danza del futuro’, donde Jaime Conde-Salazar reflexiona sobre el modo en que las plataformas digitales influyen en nuestras formas de movernos y de relacionarnos.

Dansa València finalizará el domingo

Dansa València finalizará el domingo / Levante-EMV

Otro tanto sucede con Jacob Gómez, que en 2023 formó parte del programa de ‘showcases’ Focus Valencià y participó de la mano de Dansa València en el mercado profesional de artes escénicas de las Islas Baleares ‘Fira B!’ Esta edición representará en la plaza del Patriarca ‘Quema’, un reencuentro de almas ancianas que revisitan su trayectoria vital aceptando la caída, la vulnerabilidad y el ritmo de sus cuerpos.

Por último, los también valencianos Cia. Maduixa han elegido el festival para dar a conocer su nuevo montaje, ‘Dominare’, con funciones escolares y representaciones abiertas al público. Los días 16, 17 y 18 de abril en Nau Ribes, en colaboración con Escalante, explorarán las dinámicas de poder y control a través de un lenguaje físico de gran intensidad visual.

Celebración callejera

Completan la programación de calle del jueves, las gallegas Raquel Ferradás y María de Vicente con ‘Diz-me, meu amor’, una pieza en la que dos mujeres se encuentran y se reconocen a través del movimiento. El cuerpo se convierte en lenguaje en un homenaje escénico a las formas de amor entre mujeres que se escogen, se sostienen y se celebran en libertad. 

Noticias relacionadas y más

Taller Placer repite en Espacio Inestable con ‘Una idea inacabada’, estudio coreográfico de antropología contemporánea para tres intérpretes que trabajan en el contexto de una maqueta de un antiguo teatro-cine a escala 1:20. Este colectivo investiga el papel del arte en las transformaciones sociales y combinan la creación escénica con los talleres, las excursiones y las performances a modo de herramientas críticas para imaginar otras formas de vida y de relación.

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