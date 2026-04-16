Una comisión de expertos, que incluye al presidente de Lo Rat Penat, validará las 200 pinturas de Sorolla en València

La Generalitat ya ha elegido a los siete expertos que, junto al director general de la Agencia Tributaria Valenciana, Ángel Zaera, conformarán la comisión encargada de validar el contrato de arrendamiento de las más de 200 pinturas de Joaquín Sorolla que se exhibirán a partir de este año en el Museo de la Ciudad y, posteriormente, en el Palacio de las Comunicaciones.

Entre ellos figura el presidente de Lo Rat Penat, José Vicente Navarro, además de Lucia González, Mercedes Gómez-Ferrer, Isabel Justo, Marta López Ricarte, Pilar Roig y Horacio Silva. La conformación de esta comisión es el paso previo a la firma del contrato de arrendamiento con The Hispanic Society of America para que los Sorolla lleguen a València.

Valor excepcional

Tal como figura en el Decreto-Ley 3/2026, de 13 de marzo, del Consell, por el que se modifica la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, la función de esta comisión es declarar el valor excepcional de la colección y determinar las condiciones esenciales para su conservación, seguridad, transporte, exhibición y restitución, requisitos imprescindibles antes de formalizar el contrato de arrendamiento.

La normativa introduce una nueva disposición que permite a la Generalitat arrendar, con o sin opción de compra, colecciones de bienes muebles de relevancia histórica o artística con el objetivo de facilitar su exhibición pública, conservación, investigación y difusión cultural. Asimismo, establece que los contratos deberán incluir obligaciones específicas relativas a la conservación, aseguramiento, accesibilidad pública y control administrativo de las obras, así como garantizar su retorno en las condiciones pactadas.

El decreto también contempla que la administración autonómica pueda otorgar garantías frente a posibles daños materiales que sufran las piezas durante su transporte, depósito o exhibición, siempre con carácter complementario a los seguros que se contraten.

La modificación legal se aprobó mediante decreto ley por la urgencia derivada del acuerdo marco firmado en julio de 2025 entre la Generalitat y The Hispanic Society of America, que prevé la llegada a València de unas 220 obras del pintor valenciano y la creación de un espacio museístico que albergará la sede europea de la institución. Con esta reforma, el Consell busca dotar de seguridad jurídica a la operación y habilitar un marco flexible que permita ampliar la oferta cultural y museística valenciana.

Gialuigi Colalucci y Pilar Roig, restauradores / Levante-EMV

Los expertos

Excepto el caso de Zaera, que actuará como secretario con voz pero sin voto, los siete miembros de la comisión son profesionales relacionados con el arte, tanto desde la autoría como desde su estudio y divulgación. Así, además de presidente de Lo Rat Penat y miembro del Consell Valencià de Cultura, Jose Vicente Navarro es copropietario de la Galería de arte moderno y antigüedades Mirabilia y ha sido Jefe de Área de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Generalitat y Jefe de Mantenimiento y Proyectos de la Diputación de Valencia.

Lucía González, por su parte, es doctora en Historia del Arte y técnica de exposiciones del Consorci de Museus, la entidad pública encargada de la gestión de la exhibición de los fondos de Sorolla de la Hispanic Society. Mercedes Gómez-Ferrer es Catedrática de Historia del Arte de la Universitat de València, e Isabel Justo es Conservadora de Museos en el Ministerio de Cultura y Deporte.

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En su caso, Marta López es la directora del Museo de la Ciudad de València, el espacio que acogerá los Sorolla de la Hispanic mientras se reconvierte el Palacio de las Comunicaciones como la sede definitiva de la colección. La restauradora Pilar Roig es la responsable de proyectos tan relevantes como los de las pinturas de la Basílica de la Virgen o los de las iglesias de San Nicolás y de los Santos Juanes. Por último, Horacio Silvaes pintor y profesor catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.