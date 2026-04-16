Guitarricadelafuente sobre su primera relación con un hombre: "Me fui en un AVE de Benicàssim a Sevilla para verle"

Rosalía ha sabido crear una gran expectación de su gira 'LUX Tour' ya no por su espectáculo, que también, sino por ver quién se sienta en el confesionario instalado sobre el escenario. Cada noche, un famoso o famosa pasa por allí y cuenta sus desastres amorosos. Ha pasado Yolanda Ramos, Shannis, Aitana o Soyunapringada, y el miércoles por la noche fue el turno de Guitarricadelafuente, el artista valenciano que ha arrasado en 2025 con su disco 'Spanish Leather'.

Original de Benicàssim, estudió en València hasta que se mudó a Madrid y Barcelona, ciudades donde desarrolló su carrera musical que tantas alegrías le ha dado. Recientemente, la gira internacional le ha llevado hasta América Latina, donde ha ofrecido diversos bolos con gran acogida del público. Sin embargo, su confesión anoche se ha llevado todas las miradas y los comentarios, no solo porque hablaran en catalán -cuestión ya superada dada la ascendencia de ambos, valenciano y catalana- sino porque desveló cómo fue su primer encuentro con un hombre.

El tono distendido permitió que Álvaro, nombre real de Guitarricadelafuente, se lanzara a contar su historia personal donde mezclaba descubrimiento, ingenuidad y bastante ironía. Rememoró su primera vez con un hombre, cuando tenía 19 años, tras "dos o tres semanas de conversación" en redes sociales. Todo motivado por dar un paso que, según confesó, llevaba tiempo postergando: "Tengo que quitarme esto de encima ya porque sino voy a salir del armario con 40 años", dijo, acompañado por la sopresa y risa del público.

Así que, dicho y hecho, "cogí un AVE de Benicàssim a Sevilla Santa Justa, me planté ahí, salimos de fiesta y fue una experiencia increíble, el primer beso que me di en la vida, gays por todas partes, yo estaba en el cielo", explicó.

De Sevilla a una hermandad en el Rocío

Lejos de quedarse en lo anecdótico, Guitarricadelafuente fue encadenando detalles cada vez más surrealistas, porque el susodicho le llevó a El Rocío. Allí, una estancia en una casa de hermandad sin apenas comodidades, en pleno invierno, con problemas de luz, agua y prácticamente cualquier necesidad básica. “Todo era bastante precario”, vino a resumir, en un contexto que contrastaba con las expectativas iniciales. La cantante remató con una de las frases más celebradas de la noche: “¿Era una cita o un secuestro?”.

La historia no terminó ahí. Tras aquel episodio, el vínculo se diluyó con una última frase que el artista no olvidó: su cita le reprochó falta de experiencia. Años después, ya con su carrera musical en marcha, el pasado volvió de forma inesperada porque aquel hombre reapareció para pedirle una invitación para uno de sus conciertos en Sevilla.

Ante la pregunta de Rosalía sobre si accedió a la petición, el cantante lo dejó claro: no hubo trato de favor. “Le pasé el enlace para comprar la entrada”, zanjó, provocando la reacción del público que estalló en carcajadas.

De la intimidad al humor, Guitarricadelafuente entra ya a formar parte del historial de confesiones de Rosalía. La química entre ambos, la anécdota en sí y la revelación sin tapujos de su primer encuentro con un hombre fueron 'la perla' de la segunda noche en la que Rosalía jugaba en casa.