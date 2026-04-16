Robos de arte, avaricia y una investigación de película con València como epicentro

Si alguien trazara una línea invisible que buscara conectar dos ciudades como València y Florencia, quizás hallaría rasgos de similitud en que ambas cuentan con una rica y vibrante historia que data de hace siglos y siglos, una ubicación geográfica únicamente identificable en el siempre atractivo sur de Europa o una relevancia dentro de sus países que está fuera de cualquier duda. Sin embargo, desde este mismo mes de abril, un nuevo hilo entrelaza a ambas urbes. Y lo hace a través de una novela en el que los robos de arte se unen con la ambición convertida en avaricia para fraguar una trama policial, entretenida y casi de película, que sitúa el Cap i Casal y sus ubicaciones como epicentro.

Esa es la premisa bajo la que se articula 'Las heridas de la ambición', el nuevo libro del escritor valenciano Jesús Sánchez Graullera publicado la semana pasada por Editorial Sargantana y que este jueves se presenta en la sala Ámbito cultural de El Corte Inglés de Colón. Una obra en la que el autor, según reconoce a este diario, ha combinado "dos de mis pasiones" como son el thriller y el arte. No en vano, después de que en el Museo de Bellas Artes de València un Velázquez se convierta en el objetivo de un ladrón, un cuadro similar del artista sevillano desaparece -junto a otra pieza significativa de otro maestro como Caravaggio- en Florencia. Y es que hay obras que "uno las ve y se queda absolutamente absorto viéndolas. Y, a veces, tienen detrás historias que son francamente muy interesantes".

Poner obras de arte "en valor"

Por eso, con este libro, el autor valenciano deja claro que "quería poner algunas obras de arte en valor y creo que para eso unos robos son una manera muy interesante de hacerlo". Sin ir más lejos, fue algo que ya hizo con un trabajo previo -concretamente en 'Debería ser nuestro secreto', una obra en la que aparecen varios de los personajes de esta nueva y que amplía su universo narrativo- que se centra en la sustracción del Grial de la Catedral de València. Ahora, esta nueva aventura vinculada al arte, de ese tipo de historias que ha encandilado "siempre" a Sánchez Graullera, es la que sirve de punto de partida para un relato en el que se entrelaza la investigación en distintos enclaves del mundo con personajes trabajados -y profundos-, conspiraciones y una ambición que va desde Estambul a Dubái.

El libro 'Las heridas de la ambición' de Jesús Sánchez Graullera. / Levante-EMV

Porque en las 350 páginas que componen esta novela aparecen una buena nómina de figuras policiales lideradas por la inspectora Marta Sena, pero en la que también tienen su peso expertos 'colaboradores' como el restaurador italiano Carlo Bartoli o Dardan, el contrapunto delictivo -reflejo de esa maldad sin causa impulsora- necesario para que la trama florezca, gire, se complique y finalmente concluya. Eso sí, pese a ser su principal muestra, no solo en este antagonista se refleja uno de esos mensajes que el escritor ha querido indicar. Y ese no es otro que el de destacar que "la ambición tomada desde un punto de vista positivo es muy buena, pero esa misma ambición sin tener en cuenta las consecuencias te puede llevar a cometer barbaridades".

València, un escenario "apasionante"

Pero si algo caracteriza a 'Las heridas de la ambición' es el papel que juega una València viva y poliédrica, donde se pueden apreciar -con su mayor o menor relevancia para la trama- desde enclaves históricos como el Mercado Central al Jardín de Viveros o La Marina, pasando por barrios como Nazaret. Todo dentro de un ecosistema en el que también cogen su protagonismo enclaves periféricos de la capital como Port Saplaya. Algo que no es ni único ni casual.

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"Tenemos ese puntito de 'meninfot' que hace que a veces no seamos capaces de valorar lo que tenemos con València"

"Veía libros que se centraban en Madrid o Barcelona y pensaba '¿y por qué no en València?, porque es una de las ciudades europeas y mundiales que tiene una historia absolutamente apasionante en todos sus aspectos, que ha sido cuna de civilizaciones", resalta Sánchez Graullera. Todo ello motivaciones que la hacen "atractiva" como ninguna para ambientar una novela. Sin embargo, cree, "tenemos ese puntito de 'meninfot' que hace que a veces no seamos capaces de valorar lo que tenemos". Algo que no va a evitar que "siempre vaya a darle protagonismo a la ciudad y si alguien piensa que tiene un carácter localista, me da igual".