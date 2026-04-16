El Premio Primavera reivindica en la Lonja "la buena literatura"

Bajo las bóvedas de la Lonja, Elvira Mínguez, Premio Primavera, se sintió nerviosa, excitada y muy pequeñita porque "ni en sueños" imaginó ganar un premio como escritora. En el Salón Columnario se escenificó una edición simbólica. El galardón de Espasa, que por primera vez se celebraba lejos de Madrid, festejó en València sus 30 años y para ello escogió un espacio que conmemora en este 2026 el 30 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Ante decenas de personas, la homenajeada, además de la literatura en general, fue Elvira Mínguez y la novela 'La educación del monstruo', una historia que habla de las huellas del pasado, los silencios familiares y la necesidad de reconstruir la memoria. La también directora, guionista y actriz, estuvo acompañada por la escritora Nativel Preciado y la actriz Anabel Alonso y con ellas habló de su novela, de la contrucción de un recuerdo y del 'síndrome del impostor' que siente por sentirse escritora cuando sólo ha publicado dos novelas. "Pero es que yo lo que quiero es contar historias", se sinceraba tras escuchar cómo se definía su obra como "una novela total". Una historia que, entre otras cosas, habla de mostruos porque, según Mínguez -ganadora de un Goya por Tapas-, "todos los seres humanos por defecto tenemos tara"· Y lo justificaba: "Los tiempos que vivimos son una demostración de ello. En esta época nos han caído una serie de "fulanos" tremendos que están moviendo todo para hacer mal. Pero lo preocupante es que a un señor como Trump lo ha votado más de 74 millones de personas".

David Cebrián , Jesús Badenes, Elvira Méndez, María José Catalá, Díez, Creueras, Vanesa González y Fernández-Álava De la Vega en los Premios Primavera de literatura en la Lonja con / Miguel Angel Montesinos

En el acto, presidido por la alcaldesa de València, María José Catalá, se ensalzó “la capacidad de la literatura para ayudar a comprender mejor el mundo" y, como anfitriona, destacó que La Lonja "constituye un escenario más que adecuado para acoger uno de los grandes galardones de la literatura española”. “Se trata de un lugar único en Europa, el máximo exponente del gótico civil en la ciudad, símbolo del florecimiento cultural y la prosperidad económica de València durante su Siglo de Oro, un edificio históricamente vinculado al intercambio comercial, cultural e intelectual, que hoy se convierte, también, en escenario de la palabra escrita y de la literatura”, resaltó.

La alcaldesa agradeció a los impulsores de este premio, la editorial Espasa y a Ámbito Cultural de El Corte Inglés el hecho de elegir València como escenario y aprovechó para “reivindicar el papel de todas las personas que hacen posible el ecosistema del libro, desde editores y correctores hasta libreros, críticos y lectores”.

Dotado con 100.000 euros, el Primavera reivindicó su importancia en un momento en el que proliferan los premios literarios y defendió el haberse consolidado gracias a un palmarés reconocible con ganadores como Rosa Montero, Lorenzo Silva, Juan Manuel de Prada, Vanessa Montfort o Pedro Simón o los valencianos Lucía Etxebarría o Máximo Huerta. En esta edición, el jurado, presidido por Carme Riera e integrado por Antonio Soler, Nativel Preciado, Gervasio Posadas y David Cebrián, distinguió una novela que se adentra en un complejo territorio emocional y social.

'La educación del monstruo' se impuso en una convocatoria que recibió 1.590 manuscritos originales que venían a realizar una radiografía de las corrientes narrativas actuales: novela negra, thriller, histórica, fantástica, psicolófica e historias de inquietud climática. En ese contexto, la novela de Elvira Mínguez destacó por su capacidad para articular una historia íntima sobre un trasfondo histórico como es la emigración a Alemania en los años sesenta. La obra acompaña a Matilde en la reconstrucción de la vida de su madre, Águeda, emigrante en Düsseldorf, en un relato que la obliga a regresar a una infancia marcada por el miedo y las amenazas a Valladolid en los años setenta. Más allá de la historia, la novela indaga en la transmisión del trauma, en los secretos familiares y en como el mal se instala en la memoria e impide avanzar.

Y ese fue, en buena medida, uno de los ejes que sobrevoló el acto celebrado en La Lonja: la literatura como herramienta para iluminar zonas de sombra.