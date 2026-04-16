Del retorno de Dani Fernández al consultorio sentimental de Ana Milán: Qué hacer en València del 17 al 23 de abril

Tras semanas marcadas por las festividades, la rutina ha retornado. Sin embargo, esa normalidad no evita que València vuelta a contar en los próximos días con una amplia variedad de planes con los que disfrutar de su vibrante vida cultural, que se mueve entre música, museos y artes escénicas y que cada semana recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

'Los Delinqüentes - 25 años del sentimiento garrapero que nos traen las flores'. Roig Arena. 17 de abril. Tras casi 15 años sin actuar como grupo, Los Delinqüentes regresan a los escenarios con una gira homenaje al cuarto de siglo de su primer disco, 'El sentimiento garrapatero'. Himnos como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle' volverán a sonar en un recinto valenciano que será la segunda parada de su tour tras Barcelona.

'La insurrección tour - Dani Fernández'. Roig Arena. 18 de abril. Casi un mes después de congregar a 13.000 personas en su primer concierto en el recinto valenciano, Dani Fernández retorna al Roig Arena con 'La Insurrección Tour'. Una nueva gira, en un artista que se ha consolidado como uno de los grandes nombres del pop rock español, que marca "una nueva etapa en su carrera" y que lo está llevando "a los recintos más emblemáticos del país".

Dani Fernández regresa al Roig Arena. / Roig Arena

La ciudad baila: vuelve Dansa València

Dansa València. Hasta el 19 de abril. El certamen apura sus últimos días en una edición que está contando con decenas de compañías y propuestas que van de la danza contemporánea al flamenco o los lenguajes híbridos, consolidándose como uno de los grandes escaparates estatales del sector y una extensa programación que puede consultar pinchando aquí. 'Calentamiento' de Rocío Molina, 'Las hijas de Bernarda' con Taiat Dansa, 'Atlas de anatomía' de Paula Quintana o 'We. Nosaltres i els temps' con Mal Pelo son algunas de las últimas funciones que se podrán ver.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Mamma mia!: Hasta el 28 de junio. Uno de los musicales internacionales más populares ya está brillando en València con 23 grandes éxitos de ABBA -desde 'Dancing Queen' a 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All', entre otros- como sonido emblemático. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

'Ana Milán - La Vida y Tal & Friends'. 18 de abril. Ganador del Ondas al Podcast Revelación 2023, 'La vida y tal & Friends' vuelve al escenario con Máximo Huerta como invitado. Ana Milán "abre su consultorio sentimental en directo: anécdotas, dramas universales y verdades que escuecen? pero curan" dentro de ese caos emocional "que tanto nos gusta escuchar y, sobre todo, compartir".

Ana Milán regresa a València con su 'consultorio sentimental'. / Olympia

Teatro Talia

'Fair Play'. Hasta el 19 abril. Creada por Sara Pérez, 'Fair Play' es la historia de Ana que con 17 años se siente invisible hasta que descubre el rugby. Una lucha por la igualdad y la superación donde valores como la amistad y el coraje nos recuerdan que los límites sólo existen cuando los aceptamos.

Hasta el 19 abril. Creada por Sara Pérez, 'Fair Play' es la historia de Ana que con 17 años se siente invisible hasta que descubre el rugby. Una lucha por la igualdad y la superación donde valores como la amistad y el coraje nos recuerdan que los límites sólo existen cuando los aceptamos. 'Quieres pecar conmigo'. Desde el 22 de abril al 3 de mayo. "Paz y Mónica, dos solteras treintañeras en paro que comparten piso, tienen un gran problema: viven a todo trapo y no llegan a final de mes. Para cuadrar sus cuentas trazan un plan que las llevarán a mentir, engañar y pecar. Sobre todo, pecar.". Una comedia llena de humor y carcajadas para pecadores.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

La Rambleta

'Blaubeeren'. 18 de abril. El texto, creado por Moisés Kaufman y Amanda Gronich y finalista al Premio Pulitzer de Teatro 2024, llega a Rambleta en una versión dirigida y adaptada por Sergio Peris-Mencheta. La obra parte de un hallazgo real: un álbum de fotografías inéditas de la Segunda Guerra Mundial que muestra la vida cotidiana de los oficiales que administraban Auschwitz. Imágenes de picnics, canciones y sonrisas… a metros del mayor campo de exterminio nazi de la historia.

'Blaubeeren' en La Rambleta. / Levante-EMV

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Caixaforum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte

Cartas gigantes dentro de la exposición "Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" en CaixaForum. / Celeste Martínez

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

La exposición 'Música y Matemáticas' en el CaixaForum. / Fernando Bustamante

IVAM

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

El heredero de Julio González en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Hasta el 31 de mayo. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

La exposición 'Tiempos Modernos'. / JM LOPEZ

Fundación Bancaja

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Tàpies. Última década'. / Fundación Bancaja

'Calo Carratalá. Todo lugar es provisional'. Hasta el 7 de junio. Una exposición que revisa la singular expresión del entorno natural de Calo Carratalá (Torrent, 1959) tras toda una trayectoria de más de 30 años trabajando en el ámbito del paisaje, que le ha convertido "en uno de los creadores actuales de referencia en el paisajismo contemporáneo español".

La Rambleta

'Trozos y Trazos'. Hasta el 8 de mayo. La Rambleta acoge una muestra muy íntima, construida con auténtica pasión y entrega, que refleja la diversidad de intereses y la libertad creativa de Quique Castellano. "Una exposición singular y, sin duda, bastante atípica dentro del panorama plástico valenciano, donde conviven pintura, collage, objeto y experimentación en un equilibrio tan personal como honesto".

'Trozos y Trazos' de Quique Castellano. / La Rambleta

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

'La Leyenda del Titanic', en Bombas Gens. / Bombas Gens

Centre del Carme

'Yolanda Benalba. Jauría'. Desde el 16 de abril hasta el 21 de junio. Tras una década trabajando con colectivos feminizados y sexodisidentes en México, la artista valenciana Yolanda Benalba presenta su primera exposición individual en España.

Noticias relacionadas

'Jauría', en el Centre del Carme. / Centre del Carme

'Paco Camallonga'. Hasta el el 26 de abril. Comisionada por MacDiego, la exposición da rienda suelta al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.