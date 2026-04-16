Rocío Arboledas explora los límites del recuerdo en La piel de la Memoria
La artista emergente presenta en Beniferri su primera exposición individual, un recorrido íntimo entre infancia, subconsciente y raíces emocionales
La artista emergente Rocío Arboledas presenta su primera exposición individual, 'La piel de la Memoria', una propuesta que invita al espectador a adentrarse en los territorios difusos del recuerdo y la identidad. La muestra se inaugurará el próximo 24 de abril en la Biblioteca Municipal Joan de Timoneda de Beniferri, en València.
El proyecto se articula en torno a la exploración de la memoria, la infancia y el subconsciente, abordando también la idea de las raíces desde una perspectiva emocional más que geográfica. Arboledas construye así un universo en el que lo recordado y lo intuido se entrelazan, dando forma a una sensación persistente de aquello que, aunque no se define con claridad, permanece.
Lejos de plantear un discurso cerrado, la exposición propone un espacio de reconocimiento íntimo en el que cada visitante puede proyectar sus propias vivencias. A través de una combinación de técnicas -escultura, fotografía o transferencias- la artista configura un lenguaje plástico que apela a lo sensorial y a lo subjetivo.
'La piel de la Memoria' se presenta, en este sentido, como una invitación a habitar ese territorio ambiguo entre lo consciente y lo emocional, donde la memoria no se fija, sino que se reconstruye constantemente.
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