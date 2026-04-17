Badlands regresa tras cinco años de silencio con ‘Despedida’, el primer adelanto de su nueva etapa en castellano

Después de cinco años de silencio, Badlands abre una nueva etapa con el lanzamiento de “Despedida”, primer adelanto de su próximo disco 'San José', previsto para 2026. Más que un regreso, el single marca el inicio de una transformación artística que redefine el lenguaje, el sonido y la identidad del grupo.

Consolidada como una de las propuestas del circuito alternativo nacional tras su paso por festivales como Mad Cool, Primavera Sound o Les Arts, la banda da ahora un giro decisivo: por primera vez, su música se articula íntegramente en castellano, desplazando su eje expresivo hacia un territorio más directo, emocional y cercano.

“Despedida” funciona como una pieza de tránsito. La canción aborda la aceptación del final de una etapa como punto de partida de otra nueva, construyendo un recorrido que crece desde la contención hacia la apertura emocional. “No queríamos representar el cambio, sino el momento justo antes de que ocurra. Ese lugar incómodo donde todo sigue en pie, pero ya nada es igual”, asegura la banda. Entre la melancolía y la calma, el tema evoluciona hasta un estribillo amplio y catártico, anticipando el universo sonoro que definirá esta nueva etapa.

Este nuevo ciclo toma forma en 'San José', un trabajo concebido como un espacio de reconstrucción donde el cambio no se plantea como ruptura, sino como un proceso de curación. A lo largo del disco, el amor atraviesa las canciones desde múltiples lugares —la pérdida, la luz, la transformación— configurando un relato más honesto y consciente.

En paralelo, la banda amplía su lenguaje sonoro incorporando nuevas texturas y matices que dialogan con lo contemporáneo, sin abandonar la raíz americana que ha definido su trayectoria. La convivencia entre lo orgánico y lo electrónico refuerza una identidad en evolución constante, ahora más abierta y definida.

La portada de “Despedida” sintetiza visualmente este momento del grupo. En un espacio vacío, suspendido en el tiempo, conviven objetos de carácter cotidiano con elementos en tránsito, como una escalera aún cubierta por plástico. Lejos de representar un escenario cerrado, la imagen se sitúa en el instante previo a la transformación: un lugar donde lo antiguo permanece, pero ha dejado de ocupar el centro, y donde lo nuevo todavía no ha sido desplegado.

Una tensión silenciosa entre lo clásico y lo contemporáneo que dialoga directamente con el nuevo lenguaje de Badlands

El lanzamiento se acompaña de un videoclip dirigido por Bruno Marín, que expande este universo simbólico y refuerza la nueva identidad estética del proyecto. “Despedida habla de cerrar sin romper. De aceptar que algo termina, pero también de entender que ahí empieza otra cosa”, concluyen los miembros de Badlands.

Con “Despedida”, Badlands no solo regresa: se sitúa en un punto de inflexión. Un lugar intermedio donde todo está a punto de cambiar.

Sobre Badlands

Badlands es una banda formada por May Ibáñez (voz), Rafa Adrián (teclados y voces), Raúl Pruñonosa (guitarra acústica y voces), Guillermo Giner (guitarras), Tono Hurtado (bajo) y Pablo Sampietro (batería). Tras varios años de trayectoria y su paso por festivales como Mad Cool, Primavera Sound, Interstellar Sevilla, Granada Sound, Festival Gigante o Les Arts, la banda rompe su periodo de silencio y regresa con una nueva etapa artística marcada por un sonido renovado y una nueva forma de expresarse en castellano.

Su propuesta evoluciona hacia un rock alternativo contemporáneo que mantiene la esencia de sus influencias de raíz americana, incorporando sonoridades cercanas a lo latinoamericano y elementos actuales que amplían su paleta sonora. Sobre una base instrumental sólida, construyen canciones donde una voz femenina al frente convive con arreglos vocales y una producción que combina lo orgánico con lo electrónico.

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Con una identidad cada vez más definida, Badlands abre una nueva etapa que mira hacia el presente sin perder de vista sus orígenes. Su próximo trabajo, San José, verá la luz a mediados de 2026 y será el primer disco íntegramente en castellano de la banda.