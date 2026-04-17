Céline Dion publica su nueva canción 'Dansons' en colaboración con Jean-Jacques Goldman.

La cantante Céline Dion ha publicado este viernes su nueva canción, 'Dansons' (Bailemos), escrita y compuesta por Jean-Jacques Goldman, el primer tema de un álbum que se espera salga en unos meses.

Se trata de su primera canción en francés en 10 años y su vigésimo sexto tema original con Goldman, quien la catapultó a la fama en Francia al escribir y componer 'D'Eux' (1995), el decimotercero álbum de estudio de la cantante canadiense y el décimo en francés.

Escrita y compuesta en 2020, durante el confinamiento, la nueva canción se ha guardado hasta ahora. "Era 2020, el mundo se había detenido y la gente bailaba, confinada en sus casas", explicó Goldman en un comunicado de prensa.

"Seis años después, sin virus, pero sin necesidad de cambiar ni una palabra; el mundo no ha mejorado y seguimos bailando 'sobre el abismo'", manifestó.

Si bien esta nueva canción celebra el espíritu de lucha y la resiliencia ante la situación mundial, también refleja los problemas de salud de la cantante, quien padece el síndrome de la persona rígida desde hace varios años.

El estribillo recurrente actúa como un hilo conductor de exhortación a mantenerse fuerte: "Bailemos para mantenernos erguidos, porque nos lo debemos a nosotros mismos, por todos los que no pueden moverse (...) ya que solo podemos bailar de pie", dice la letra.

Con una melodía pausada, Céline Dion canta sobre un mundo "que se ha descontrolado" y nos invita a seguir adelante a pesar de todo.

La salida de este sencillo estuvo precedida con la divulgación hace tres días de un vídeo enigmático en las redes sociales de Dion, con una pareja bailando abrazada en diferentes sitios en París.

La grabación, de apenas quince segundos, mostraba a una pareja joven bailando abrazada en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, como las orillas del Sena junto al Pont Neuf, un andén del metro de la estación de Saint-Lazare y un paso de peatones frente a la Ópera Garnier.

Sin música ni diálogo, el vídeo se apoyaba únicamente en los sonidos del ambiente de la ciudad, mientras aparecía el texto sobreimpreso 'Céline Dion x Jean-Jacques Goldman'.

En 2016, tras la muerte de su mánager y marido, René Angélil, Goldman escribió para ella 'Encore un soir'. Otros temas creados por ella por el francés son 'S'il suffisait d'aimer' o 'Pour que tu m'aimes encore', entre otros.

La estrella canadiense tiene previsto ofrecer dieciséis conciertos para su gran retorno al escenario el próximo otoño en París, en el pabellón La Défense Arena, que tiene una capacidad total modulable de hasta 45.000 espectadores.

Los conciertos se desarrollarán entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre.

Su última actuación pública había sido precisamente en la capital francesa, en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde interpretó 'Hymne à l’amour', de Edith Piaf, desde lo alto de la torre Eiffel.

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Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa el síndrome de la persona rígida (SPR) que padece, lo que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.