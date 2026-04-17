La felicidad y el horror, en el mismo plano: ¿Cómo lidiar con un antepasado nazi?

Un historia real está detrás de una de las obras más laureadas del teatro en 2025 y 2026. En la pasada edición de los Premios Max, recibió seis nominaciones por la trascendencia y la reflexión a la que invita 'Blaubeeren', una de las producciones teatrales más destacadas de la temporada bajo la batuta de Sergio Peris-Mencheta, referente de la actuación y dirección en el teatro contemporáneo. En esta pieza, el descubrimiento de un álbum de fotos familiar de un militar nazi con una vida feliz junto al campo de concentración de Auschwitz, desata una serie de consecuencias hasta nuestros días. El sábado 18 de abril llegará al escenario de Rambleta con un elenco encabezado por Clara Alvarado y Víctor Clavijo.

'Blaubeeren' significa "arándanos" en alemán y la obra se inscribe dentro de una corriente teatral internacional que, en las últimas décadas, ha puesto el foco en la memoria histórica, los traumas que ha provocado la Historia y la revisión de los relatos europeos del siglo XX. En este contexto, el escenario del teatro ayuda a una reconstrucción simbólica donde se une lo íntimo y lo político, tan presente en las tendencias de la dramaturgia contemporánea.

Ubicada en la Segunda Guerra Mundial, la obra comienza cuando Rebeca Erdelbing, directora de archivos del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, se encuentra por casualidad con ese álbum fotográfico inédito con imágenes de la vida cotidiana de los oficiales que administraban Auschwitz y donde tenían una vida aparentemente feliz, cuyo tiempo libre destinaban a hacer picnics en familia, cantar canciones y tener una vida plena a escasos metros del verdadero horror que desencadenaba el Holocausto.

La obra se inscribe dentro de una corriente teatral que revisa la historia y los traumas sociales heredados

La documentalista se va adentrando lentamente en esta historia no escirta pero testimoniada gráficamente. Los medios de comunicación comienzan a hacerse eco de este hallazgo y a medida que se van haciendo públicas alrededor de todo el mundo, un empresario alemán reconoce a su abuelo en una de ellas, donde comienza un viaje personal que lo llevará a enfrentarse al pasado de su familia y a reflexionar sobre la memoria histórica y la responsabilidad colectiva, y personal, de lo ocurrido.

A través de estas fotografías, ‘Blaubeeren’ se adentra en una pregunta tan incómoda como urgente: ¿Cómo es posible convivir con el horror y seguir llamándolo normalidad?. De hecho, de esta pregunta subyace también la corriente artística que cuestiona los mecanismos de transmisión de la memoria y el cómo una sociedad recuerda, quién lo hace y qué relatos o experiencias quedan fuera. En muchos casos, estas obras ponen en crisis la idea de una memoria única o cerrada, abiendo el debate sobre las zonas grises de la historia y la responsabilidad individual frente a los grandes acontecimientos históricos.

Reconocimiento internacional

El espectáculo ha obtenido 6 candidaturas a los Premios Max 2026 a Mejor espectáculo de teatro, Mejor adaptación o versión y Mejor dirección de escena para Sergio Peris-Mencheta, Mejor diseño de espacio escénico y videoescena, Mejor diseño de iluminación y Mejor elenco de teatro. Estas seis nominaciones la consolidan como una de las propuestas escénicas más relevantes del año.

‘Blaubeeren’ nos habla de lo que esas imágenes revelan sobre el Holocausto, pero también de lo que dicen sobre nuestra humanidad. El texto original, ‘Here There Are Blueberries’, firmado por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, fue finalista del Premio Pulitzer de Teatro 2024. La adaptación de Peris-Mencheta, realizada en un momento vital especialmente significativo, aporta una mirada profundamente contemporánea que conecta pasado y presente, invitando al público a reflexionar sobre la responsabilidad frente a la violencia y la herencia histórica.

Protagonizada por Clara Alvarado, Víctor Clavijo, Nacho López, Irene Maquieira, Natxo Núñez, María Pascual, Paloma Porcel y Eric de Loizaga, la obra examina las extraordinarias, inquietantes y ordinarias vidas de los nazis que trabajaron en Auschwitz, así como la labor de los historiadores contemporáneos que intentan reconstruir y comprender ese pasado.

Clara Alvarado y Víctor Clavijo encabezan el elenco de actores que protagonizan ‘Blaubeeren’

Peris-Mencheta asumió el reto de adaptar esta obra que suma así a una larga trayectoria de reconocimientos y aportaciones al teatro y cine. Comenzó su trayectoria en la gran pantalla en el año 2000 con 'Jara', ak tiempo que participó en títulos como 'El arte de morir' y la comedia 'Menos es más'. Fue adquiriendo un nombre con proyectos como 'Tiovivo c. 1950' (20024) dirigida por José Luis Garci, con quien volvería a trabajar en 2007 en 'Luz de domingo'.

El reconocimiento definitivo llegó en 2006 con su participación en Los Borgia, un trabajo que marcó un punto de inflexión y le abrió las puertas a producciones internacionales como 'Resident Evil: Afterlife' o 'Love Ranch'.

Más allá de su faceta como actor, Peris-Mencheta ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito teatral. Junto a Xabier Murúa y Nuria Cruz Moreno fundó la productora Barco Pirata, que en mayo de 2011 estrenó su primer montaje, 'Incrementum', iniciando así una nueva etapa centrada en la creación escénica.

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Ahora, con ‘Blaubeeren’, Peris-Mencheta apuesta por una de las grandes producciones que se representará mañana en Rambleta, una apuesta valiente que asume el reto de levantar espectáculos de gran envergadura y reafirma la vocación del centro cultural por un teatro exigente, contemporáneo y necesario. Se unen así a una de las grandes tendencias del teatro contemporáneo, donde cada vez más interesan las narrativas de memoria, consolidándose como una de las grandes temáticas del siglo XXI.