De Torrent o Cheste al Ciutat de València: Alternativas cada vez más abiertas a La Ciutat de les Arts

Muy complicada. Quizás estas serían las palabras que mejor definen hoy cómo sería la celebración en condiciones óptimas y en su actual ubicación en València de los festivales -Love the 90’s, I Love Reggaeton, Festival de les Arts y BigSound- afectados por la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo. No en vano, la petición hecha a la justicia este viernes por la Ciutat de les Arts y les Ciencies (CACSA) -ente dependiente de la Generalitat- para poder mantener los certámenes en el antiguo cauce del río Turia siempre que los respectivos promotores de cada evento presenten un "plan" que garantice que "no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica" abre todavía más la puerta a la búsqueda de alternativas viables al enclave valenciano. Tanto dentro como fuera de la ciudad.

Tal como ha informado la Generalitat y CACSA a los propios promotores, la situación actual dibuja un panorama en el que los organizadores tendrían que respetar condiciones fijadas por la ordenanza como no sobrepasar los 85 decibelios en el recinto o que no lleguen más de 45 decibelios nocturnos o 55 diurnos a las viviendas cercanas. Unos baremos que, pese a la voluntad que apuntan fuentes del sector de intentar adaptarse al recinto valenciano, hacen muy difícil la celebración allí de un evento de estas características de manera óptima al aproximarse el sonido más al de -señalan- un "hilo musical" que al de un festival. Un factor, además, que lastraría el disfrute del público asistente y que podrían generar también que artistas decidieran no actuar en estas circunstancias.

Habitualmente, un festival suele emitir a un volumen que ronda los 108-110 decibelios, una diferencia que no parece muy grande respecto al citado límite de 90 -valor equivalente a como suena un secador de pelo doméstico- pero que en la práctica sí marca la diferencia. No en vano, supone cuadriplicar la sensación de volumen que recibe el público. Con esa restricción, miles y miles de voces cantando al unísono sobrepasarían el volumen al que se escucharía a un cantante, por ejemplo. Del mismo modo, la instalación de limitadores haría que cada vez que se sobrepasara esos 90 decibelios se efectuara un corte en la música. Paradas del sonido que, cada vez que se produjeran durante una actuación, durarían más y que serían con ello otro factor que impediría el correcto funcionamiento de los festivales.

Dentro de València

Este adverso contexto aboca cada vez más a los promotores a tener que 'exiliarse' de la Ciutat de les Arts y hallar, por tanto, una alternativa viable. Sin salir de la ciudad, estaría La Marina Sur, el único recinto del Cap i Casal que -si no fuera por las obras que la afectan a día de hoy- podría tener espectáculos con una asistencia diaria de entre 15.000 y 20.000 personas. Sin embargo, la citada reforma -que limita a 14.000 las personas que este espacio puede acoger-, dificultaría la celebración del Festival de les Arts o el BigSound -que requieren, salvo cambio de su actual formato, de dos escenarios para su correcto funcionamiento- si no se echa mano de La Marina Nord.

Espectadores en un concierto en la Marina Sur, el año pasado. / JM LOPEZ

Otra opción sin escapar de la ciudad sería trasladar los certámenes al estadio del Levante UD, el Ciutat de València, aunque su capacidad máxima estimada para conciertos -según se indica en eventos como el Ciutat Festival- solo rondaría los 13.000 espectadores, una cifra a priori insuficiente para el volumen de público que mueven algunos de estos festivales.

Fuera de València

Y ¿qué opciones podría haber fuera de València? Una de las alternativas que podría encajar por espacio necesario es el Parc Central de Torrent, un enclave que podría llegar a abarcar hasta 26.000 metros cuadrados. Esa superficie, en la que este fin de semana se celebra The Burger Cup y que también ha sido la sede del Rockejat Festival o del Germanor Fest de 2025, sería previsiblemente más que suficiente para acoger un evento de estas características.

Así se organizó el Germanor Fest en 2025 en Torrent. / Levante-EMV

Más pequeña -pero también adecuada para acoger estos certámenes- sería otra ubicación como el Recinto Ferial de Mislata, enclave de aproximadamente 14.000 metros cuadrados en el que se celebran cada año las fiestas del municipio -en las que se montan, sin ir más lejos, dos escenarios-. Además, también fue el espacio que acogió el año pasado el concierto de la banda gandiense, La Raíz, que contó con cerca de 20.000 espectadores. Tanto Torrent como Mislata, al estar ubicadas en el área metropolitana, serían accesibles por metro o coche desde València.

Noticias relacionadas

Alejada por completo de la ciudad está otra alternativa como el circuito Ricardo Tormo de Cheste, que podría ser el que contara con un espacio más grande. No en vano, hace más de una década y media, el concierto que celebró la cantante Madonna en este enclave acogió a más de 50.000 fans, lo que permitiría la celebración de festivales como los de la Ciutat de les Arts cuando su horizonte en su enclave actual es, cada vez, más difícil.