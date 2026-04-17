La Ciutat de les Arts pide a la justicia mantener sus festivales exigiendo a los promotores un plan de actuación

La Ciutat de les Arts y les Ciencies (CACSA), ente dependiente de la Generalitat, ha solicitado vía escrito a la justicia poder mantener los festivales en su actual ubicación a cambio de que cada promotor - así como la dirección de la Terraza Umbracle- tenga que presentar un plan de actuación específico para cada certamen con el que se "permita controlar y garantizar que no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica". Un paso que llega casi un mes después de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de València que ponía en riesgo la celebración de unos eventos que, conjuntamente, han vendido 80.000 abonos.

Plan "previo al evento"

Según aclaran desde la Ciutat de les Arts, cada organizador tendrá que impulsar un plan que deberá presentarse en sede judicial "de forma previa al evento" y tendrá que "garantizar que los medios técnicos y tecnológicos con los que llevará a efecto cada actividad y el procedimiento de control de los mismos cumplirán con las condiciones exigidas". Además, los promotores también deberán firmar una "declaración responsable" señalando que no incumplen la normativa vigente para celebrar cada evento descrita y que cuenta con "la documentación que así lo acredita", manteniendo su cumplimiento durante la vigencia de dicha actividad.

En concreto, serán medidas que tienen como fin "completar y reforzar" las que estaban en marcha hasta ahora, entre ellas "un informe técnico de auditoria acústica para la implementación de este tipo de eventos" o la exigencia de un licencia ambiental, un plan de emergencias, los correspondientes certificados de montaje y estructuras o los sistemas de control de aforo, entre otros docuementos.

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El sector estudiará la propuesta

Tras conocerse esta información, fuentes del sector han apuntado a este diario que se va a estudiar la propuesta de la Generalitat, pero que actualmente no se ha especificado todavía elementos clave para llevar a cabo el plan de actuación como los horarios o los decibelios permitidos.