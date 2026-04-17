LUCE resucita las farolas en Casa Axis y transforma su uso urbano en objeto de exposición

Durante varios años, prácticamente todas las farolas de València llevaban un nombre: LUCE. Esa firma se convirtió en parte del mobiliario urbano, dotando de personalidad a objetos a priori invisibles a nuestros ojos pese a su fundamental aportación a la ciudad. La repetición era casi constante y en todas las grandes avenidas, con mayor o menor frecuencia, ese nombre aparecía. Todo formaba parte de un experimento social: ¿A cuántos 'luces' queda la oficina? ¿Cuántos 'luces' hay de casa al colegio? Casi quince años después, las firmas sobreviven en las farolas que todavía no han sido renovadas y aquella obsesión artística se ha integrado con naturalidad en la identidad de los barrios y calles de la capital.

De aquel proyecto nace hoy 'Lo que deja de pasar', una exposición que LUCE (València, 1989) ha preparado en Casa Axis, la casa-estudio de Felipe Pantone y su equipo. Se trata de una serie de piezas donde las farolas adquieren un protagonismo especial. A lo largo de su trayectoria, que hoy va ligada a la galería 1 Mira Madrid y Projecte SD, el artista no ha vuelto a usar como soporte estos elementos urbanos, pero la casualidad quiso que hace pocos meses se cruzaran, de nuevo, en su camino. Encontró dos abandonadas y decidió intervenirlas, ya no como lienzo, sino como objeto de exposición.

Una de ellas la destinó a la propia Casa Axis para que formara parte de su fondo artístico, que crece cada día en el jardín escultórico que ha creado Felipe Pantone con obras de diversos artistas. Allí se ha hecho la instalación tras haberla intervenido con perforaciones donde LUCE ha escrito diferentes palabras relacionadas con ellas, alterando su funcionalidad original, pero manteniendo su luz, ahora repartida a lo largo de metros y metros de altura, porque el cuerpo de la farola es ahora una estructura activa. Con la aparición de la segunda farola decidió dar un paso más y mostrarlas al público.

De ahí surge 'Lo que deja de pasar', que estará abierta desde las cinco de la tarde y hasta las 21:30 horas, con entrada libre. Lo que comenzó como una casualidad se convirtió en una investigación sobre pintura, objetos, recorridos e intervenciones. Así, a las dos farolas -una ya instalada en el jardín y la otra ocupando casi la sala entera-, se suman otras piezas que dialogan entre sí, desde dibujos inspirados en las farolas y las repeticiones hasta los toldos intervenidos con los que LUCE adquirió notoriedad en las ferias de arte internacionales y que le valió este año para ser reconocido con el Premio ARCO 2026 de la prestigiosa feria de arte contemporáneo.

Plantillas para perforar la farola y la farola iluminada desde dentro, junto a un toldo que formará parte de la exposición en Casa Axis. / FPStudio

Se suman otros objetos corrientes, anónimos, encontrados también por casualidad y rediseñados por el artista, que ha introducido variaciones estructurales alterando sus mecanismos con ensamblajes o añadidos, transformando su uso original. Una tendencia que viene desarrollando desde hace varios años con descubrimientos que se va encontrando por el camino, dándoles una vida nueva y resucitándolos del olvido.

El toldo intervenido y colgado en la sala de exposiciones de Axis y una caja de herramientas intervenida también mediante perforaciones. / FPStudio

Este gesto de 'hackeo' de herramientas y estructuras se convierte en una constante en la exposición, generando nuevas lecturas desde lo cotidiano. 'Lo que deja de pasar' plantea así una transición: del gesto pictórico al objeto, del nombre al volumen, del soporte al sistema. Una exploración que se construye desde la experiencia urbana, la repetición y la amistad con Felipe Pantone que encuentra ahora en Casa Axis un espacio natural para su desarrollo.