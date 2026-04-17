Paula Ortiz reinterpreta a Lorca y salta del cine a la danza en 'Las hijas de Bernarda'

El estreno de 'Las hijas de Bernarda' que ultima para este viernes la compañía valenciana Taiat Dansa tiene un elemento especial. La directora de cine Paula Ortiz, conocida por películas como 'Virgen Roja' o 'La novia', ha sido la encargada de reinterpretar el clásico de Federico García Lorca sobre el que se basa la obra, llevada ahora a la danza. La cineasta ha elegido, modificado, reinterpretado y firmado los textos de la narración que se intercalan con la música compuesta por Caldo, de David Barberá, en un trabajo que une todos los elementos de esta propuesta: el baile, la música, el vestuario (a cargo de Studio Savage) y la obra clásica de la literatura española.

"Ha sido estimulante e interesante salir de la escritura para el cine, que es más rígida, y reinventar esta obra para una forma de expresión como es la danza, enfrentarme a cómo hacerlo", explica Ortiz a este diario. Mertixell Barberá e Inma García, fundadoras de Taiat Dansa, contactaron con ella a sabiendas de su pasión tanto por Lorca como por la danza. De hecho, la directora había visto 'Judith', otra de las obras referenciales de la compañía, y quedó impresionada.

'Las hijas de Bernarda' de Taiat Dansa. / L-EMV

De ahí que cuando contactaron con ella para proponerle la reinterpretación de 'La casa de Bernarda Alba', se embarcara en el proyecto sin dudar. Valoró sin duda el gran trabajo de investigación que Barberá y García realizan para cada una de sus propuestas y en el caso de esta obra de Lorca no fue menos, ya que se trata de un proyecto que comenzaron a trabajar en Nueva York y que continuaron con él de vuelta en València. La obra de este viernes es el punto final de este trabajo que han abordado desde diferentes miradas y expresiones, y esta vez ha estado producida junto a Les Arts y el Institut Valencià de Cultura. De hecho, podrá disfrutarse el viernes, sábado y domingo en el Palau de Les Arts.

"Vinieron a mí con Lorca y su poética, con ese universo y esas voces eternas -que son las nuestras-, con esas mujeres que están encerradas y con ese texto que tiene un carácter profético y actual sore la lucha por la libertad. Ver cómo lo habían trasladado al espectáculo fue maravilloso", reconoce la cineasta.

De hecho, Barberá explicó en rueda de prensa que sus propuestas artísticas coinciden más con la mirada cinematográfica que con la teatral, de ahí que no fuera difícil reconoerse en el trabajo de Ortiz. En este punto, no es que confiaran en ella como profesional audiovisual, sino que buscaban su propio criterio respecto a 'La Casa de Bernarda Alba'. La directora recuerda cómo pasó los textos seleccionados para cada parte del espectáculo con anotaciones en los lados donde explicaba el por qué de cada intervención, y en Taiat le pidieron usar esas reflexiones como textos principales.

"Yo buscaba las palabras de Lorca o coetáneos que explicaran esas sensaciones de la obra, lo que las cinco hijas sienten en ese encierro eterno, en ese cárcel y durante ese luto. Yo había adjuntado notas mías, poéticas, y eso fue lo que querían: que reinventara y extrajera lo que no se dice en los textos originales, sino mi propia visión desde el cuerpo y la voz de una mujer", señala.

¿Cómo se puede dar una nueva visión de una obra estudiada, analizada y exprimida por todos sus lados? Ortiz explica que las claves centrales han sido reinterpretadas desde el lamento, la letanía, el aburrimiento de los días que pasan y de lo que atraviesa toda la obra: "El retrato del odio, cómo es posible que unas hermanas que se quieren terminen odiándose desde lo más íntimo. Esa es la tragedia, cómo se puede pasar del amor a la muerte".

Además, en esta nueva incursión en el teatro y la danza, para Ortí el mayor aprendizaje ha sido sin duda poder trabajar con el cuerpo. "Es algo que no se da en el cine, esa relación entre las palabras que van transformánose con el propio cuerpo, y ahí Taiat exprime su talento y lo hace, además, desde la investigación", dice Ortiz, quien valora además que tanto la compañía de danza como ella hablan de lo mismo, con los mismos intereses y sensibilidades. "Ellas, efectivamente, tienen una mirada muy en el cine, y a mi me gusta esa plasticidad de la danza. De pronto encontramos elementos comunes entre ambos trabajos", matiza.

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Paralelismo entre 'Bodas de sangre' y 'La casa de Bernarda Alba'

Dado el conocimiento de Ortiz sobre el trabajo de Lorca, parece imprescindible conocer los paralelismos que puedan existir entre dos obras como 'Bodas de Sangre', que inspiró 'La novia', y 'La casa de Bernarda Alba' que ha inspirado 'Las hijas de Bernarda'. Para la directora, hay semejanzas evidentes porque el autor "invoca y encontra con la tierra, pero lo hace mirando a las estrellas". Así, habla de amor, muerte, deseo y traición, "sentimientos que encontramos en todas las obras de Lorca, siempre con esa pulsión que fira en torno a los sentimientos atávicos como el amor y la muerte".