Grecas y Los Delinqüentes conquistan el Roig Arena

El rapero madrileño Grecas y los Delinqüentes han ofrecido sendos conciertos en el Roig Arena de Valencia. El primero ante unos 2.000 jóvenes, logrando un doble sold out. Considerado una de las voces más destacadas del rap urbano juvenil en España, atraviesa un momento de gran crecimiento.

El show comenzó con mucha energía con temas como “Grumo”, “Kan Saito” y “Magordito”. Gran parte del repertorio se centró en su último disco, Escrito en la M-30, inspirado en su pasado como taxista, con letras sobre la vida cotidiana, el barrio y sus experiencias en Madrid.

El concierto incluyó sorpresas, como la aparición de El Bugg para interpretar “Disney” y la de Israel, que se unió a Grecas en “Grecocabra”. El tramo final del concierto ha estado marcado por algunos de los momentos más intensos de la noche. “Grecofernanda”, la canción que interpreta junto a Fernandocosta y que ambos cantaron juntos sobre este mismo escenario la pasada semana, ha vuelto a desatar la euforia colectiva. Le han seguido “Me flipa”, uno de sus primeros temas, “Es como Fak” y el remix de “Qué culpa tiene el lunes de no ser sábado”, la canción con la que Grecas se dio a conocer en redes sociales y que hoy sigue siendo uno de los grandes himnos de su repertorio.

El rapero madrileño Grecas / Levante-EMV

Los Delinqüentes han celebrado por todo lo alto en Roig Arena el 25º aniversario de su álbum debut “El sentimiento garrapatero que nos traen las flores”. Durante el concierto, la figura de Migue Benítez, cantante y guitarrista del grupo fallecido en 2004 a los 21 años, ha estado muy presente. En diferentes momentos del concierto, su voz ha sonado en sincronía con las de El Canijo de Jerez y Diego “Ratón”, mientras su imagen se proyectaba en la pantalla del escenario, convirtiendo el recital en un sentido homenaje al que fue una pieza clave del universo garrapatero.

El concierto ha arrancado con la interpretación íntegra, y en estricto orden de aparición, del álbum “El sentimiento garrapatero que nos traen las flores”. Se han vivido momentos especialmente emotivos con canciones como “Duente Garrapata” o “El aire de la calle”, dos de los temas más representativos de esta primera etapa. Tras completar el disco que supuso un antes y un después en su trayectoria, la banda ha iniciado un tramo de canciones en acústico con una emotiva versión de “Pepe Botika”, de Extremoduro, antes de continuar con “De los matorrales”, “Poeta encadenado” y “Los Delinqüentes y la Banda del Ratón”, pertenecientes a su etapa de mayor popularidad y consolidación.

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El tramo final del concierto se ha convertido en una auténtica celebración colectiva con “La primavera trompetera”, seguida del homenaje al personaje ficticio “El abuelo Frederick” junto a Sanguijuelas del Guadiana y la reivindicación del espíritu libre en “Pirata del estrecho”. “Chinchetas en el aire” ha marcado uno de los momentos más íntimos de la noche antes del cierre definitivo con “Trabubulandia”, poniendo el broche final a una velada cargada de emoción, memoria y música compartida.