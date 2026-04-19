La candidata valenciana se queda a las puertas de Miss Mundo

Se quedó a un paso, pero con una posición que la sitúa ya en el mapa nacional e internacional. La valenciana María Miguel Espí ha sido elegida primera dama de honor (o, lo que es lo mismo, un segundo puesto) en la final de Miss World Spain 2026, celebrada en Gran Canaria, el concurso de belleza nacional que selecciona a una candidata para aspirar a Miss Mundo. En esta ocasión, la corona se la llevó la mallorquina Elisabeth Reyes, pero el segundo puesto de María confirma que el certamen ya no elige solo por la estética, sino por la integridad de sus candidatas.

María Miguel tiene 23 años y es profesora de niños y niñas con necesidades especiales, concretamente de audición y lenguaje. Es fallera, atleta profesional y habla valenciano e inglés. Según su perfil en el concurso, destacan que representa "a una generación comprometida y preparada, con pasión, vocación y fuerza de una auténtica miss".

Junto a ella y Elisabeth, completaron el podio la tinerfeña Carla Castro como segunda dama de honor, en una gala marcada por la emoción y el despliegue escénico.

"Belleza con propósito"

El certamen, celebrado en la Sala Garbo’s del sur de Gran Canaria, volvió a reivindicar su lema, “Belleza con un propósito”, que pone el foco en el compromiso social de las candidatas. En ese contexto, el papel de María Miguel Espí ha destacado no solo por su presencia sobre el escenario, sino por su capacidad de representar ese perfil más completo que busca la organización.

La valenciana se coló además en un top 5 muy competido, en el que también figuraban representantes de Barcelona y Canarias, en una edición que reunió a aspirantes de todo el país. Su posición como primera dama de honor la sitúa como una de las figuras a seguir en próximas ediciones o en el circuito internacional de certámenes.

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Mientras tanto, la ganadora pondrá rumbo a Vietnam este verano, donde competirá por el título global. Para María Miguel Espí, el concurso termina sin corona, pero con visibilidad y un impulso claro en su trayectoria dentro del mundo de la moda y los certámenes de belleza.