Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro

El cantante Dani Fernández protagonizó anoche un momento de gran tensión durante su segundo concierto en el Roig Arena de València. En el transcurso del espectáculo, el artista sufrió una dura caída desde el escenario que obligó a detener la actuación durante 25 minutos debido a los fuertes dolores que presentaba.

A pesar del impacto, el cantante hizo alarde de profesionalidad y regresó al escenario para finalizar el recital ante un público entregado. El artista lo hizo con un brazo en cabestrillo, un vendaje en la mano izquierda y un corte visible en la cabeza, logrando completar el repertorio como pudo antes de ser trasladado a un centro sanitario. Antes de finalizar el concierto, un Dani Fernández emocionado y con lágrimas en los ojos agradecía a su público la espera y lamentaba no poder estar al 100% sobre el escenario.

Cristina Simeón

Intervención de urgencia y futuro de la gira

Tras finalizar el evento, el propio intérprete informó a través de sus redes sociales de su situación. Dani Fernández fue trasladado a un hospital de València, donde las pruebas confirmaron que sufre una rotura de los ligamentos del hombro derecho. "Me han dado malas noticias, o mejores de lo que podría haber pasado hoy. Podría haber sido una noche mejor", ha manifestado el cantante.

Debido a la importancia de la lesión, el cantante será sometido a una operación de urgencia este domingo. Por el momento, el equipo médico no ha podido determinar los plazos de recuperación, lo que deja en el aire la continuidad del resto de su gira. "Espero que nos veamos lo más pronto posible. Yo quiero estar de vuelta cuanto antes, pero no os preocupéis que os iremos informando", explicó el artista en sus canales oficiales.

Fernández no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer la pronta actuación del equipo médico del Roig Arena, así como las innumerables muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores tras el accidente.

Segundo concierto en València

Casi un mes después de congregar a 13.000 personas en su primer concierto en el recinto valenciano, Dani Fernández retornaba al Roig Arena con 'La Insurrección Tour'. Una nueva gira, en un artista que se ha consolidado como uno de los grandes nombres del pop rock español, que marca "una nueva etapa en su carrera" y que lo está llevando "a los recintos más emblemáticos del país".