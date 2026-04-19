Salome… y con ella llegó el escándalo

El Palau de les Arts Reina Sofía recupera para su vigésima temporada uno de los títulos más impactantes de todo el repertorio: Salome, el exuberante y perturbador drama musical con el que Richard Strauss convulsionó la escena operística del siglo XX y que se representará del 25 de abril al 9 de mayo en la Sala Principal.

Richard Strauss provocó un auténtico terremoto en el panorama cultural europeo con el estreno de Salome, el 9 de diciembre de 1905 en Dresde. Un éxito arrollador, por el que compositor, solistas y director musical fueron llamados al frente del telón varias docenas de veces como colofón a una velada, en la que fascinación, entusiasmo y escándalo se mezclaron ante una propuesta que subvirtió los códigos morales y estéticos de toda una época.

Impactado por la ya polémica Salomé de Oscar Wilde, Richard Strauss decidió convertir la pieza teatral sobre la caprichosa y despiadada femme fatale bíblica en el libreto de su tercera ópera. Si el dramaturgo inglés ya soliviantó a las élites con su perversa, decadente y blasfema Salomé, censurada en su propia Inglaterra natal, Strauss convirtió a la hija de Herodías en una visceral antiheroína de carne, sonido y exceso.

Un clásico que no pasa de moda

Más de 120 años después de su estreno, la pieza de Strauss sigue siendo un título imprescindible en la programación de los grandes teatros. Fundamental para entender la evolución del lenguaje musical y teatral del siglo XX, Salome deslumbra por la inconmensurable fuerza expresiva de su música y un ritmo frenético que, en apenas 1 hora y 40 minutos, arrollan al espectador en un auténtico thriller operístico, en el que convergen incesto, obsesión, tensión psicológica, venganza, asesinato y necrofilia.

Salome fue la primera ópera de Strauss que interpretó la Orquestra de la Comunitat Valenciana. / Clarissa Lapollaph

Salome fue la primera ópera de Strauss que interpretó la Orquestra de la Comunitat Valenciana. Dieciséis años después, la formación titular de Les Arts se reencuentra con la obra de la mano de James Gaffigan, anterior director musical de la institución. La afinidad del maestro estadounidense con el universo germánico ha brindado algunas de las funciones más brillantes de la historia reciente del teatro, como Tristán e Isolda y El holandés errante de Wagner o Wozzeck, de Berg.

La puesta en escena lleva la firma del siempre efectivo Damiano Michieletto, uno de los creadores más influyentes de la actualidad, cuyos montajes como L’elisir d’amore, de Donizetti; Il barbiere di Siviglia e Il viaggio a Reims de Rossini o su más reciente Don Giovanni, de Mozart, han recibido siempre el aplauso de la platea valenciana.

El regista veneciano se ha rodeado de su equipo creativo habitual para esta producción del Teatro alla Scala de Milán, con escenografía de Paolo Fantin, vestuario de Carla Teti, iluminación de Alessandro Carletti y coreografía de Thomas Wilhelm, que propone una lectura contemporánea y psicológica del drama y convierte a Salome en producto de un entorno tóxico que condiciona su destino.

Según explicó en una entrevista para Corriere della sera previa al estreno. “Salome es una historia de familia, de esas que se leen en los periódicos: parejas diabólicas, incestos… Tragedias domésticas que se producen con la complicidad de todos. A esto se suma la tortuosa relación entre madre e hija. Un enfrentamiento que recuerda en ciertos aspectos las dinámicas de Hamlet”.

La crítica internacional destacó su capacidad para traducir la tensión musical en cuadros de gran potencia visual, con momentos estremecedores como la célebre Danza de los siete velos representada como una imagen de violencia y sangre, más que como un número puramente erótico.

Un elenco de primer nivel

El reparto reúne a los intérpretes del repertorio alemán más cotizados del circuito internacional, con la soprano Vida Miknevičiūtė, la gran triunfadora en el estreno de esta producción ante el temido público scaligero, como protagonista. La artista lituana hará en València su debut operístico en España, donde tan solo ha cantado previamente como solista en concierto. Habitual en escenarios como la Staatsoper de Viena o el Festival de Salzburgo, crítica y público alaban la intensidad dramática y la riqueza de matices de su voz.

Junto a ella, regresa a València Nicholas Brownlee (Jochanaan), la gran sensación de la pasada temporada con su fabuloso El holandés errante, cuya poderosa voz y magnética presencia escénica, lo han aupado como uno de los grandes barítonos dramáticos de los últimos años, además de referente wagneriano inexcusable.

El elenco principal se completa con John Daszak (Herodes) y Michaela Schuster (Herodías), junto a Christopher Sokolowski (Narraboth) y Lioba Braun (Paje de Herodías).

Les Arts ha programado cinco funciones de Salome los días 25 y 29 de abril y el 3, 6 y 9 de mayo. Las entradas pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y su página web.