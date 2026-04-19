¿Qué une a James Gaffigan y Blanca de la Torre?

La respuesta no es una anécdota personal ni una colaboración habitual, sino un personaje tan fascinante como incómodo. Se trata de la ópera 'Salomé', una de las obras más perturbadoras de la música clásica y en torno a la cual se reunirán el exdirector musical James Gaffigan y la directora del Institut Valencià d’Art Modern, Blanca de la Torre, en una mesa de diálogo este martes 21 de abril.

El encuentro propone cruzar la batuta del músico con el discurso curatorial de la gestora. Abordarán los códigos y elementos musicales de 'Salomé 'como la iconografía del personaje bíblico, cuya historia está marcada por el deseo, el poder y la violencia y atravesado por siglos de arte y cultura.

No es casual la cita. La conversación funciona como antesala al estreno de la ópera el próximo 25 de abril en Les Arts, con dirección musical de Gaffigan y una puesta en escena firmada por el italiano Damiano Michieletto, uno de los nombres más cotizados de la escena europea.

La obra, compuesta por Richard Strauss e inspirada en el texto de Oscar Wilde, supuso en 1905 una auténtica sacudida en la historia de la ópera. Su célebre “danza de los siete velos” y su final extremo siguen generando lecturas contemporáneas más de un siglo después, como es la propuesta actual de Les Arts.

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A esa vigencia contribuye también la interpretación de la soprano Vida Miknevičiūtė, convertida en una de las grandes especialistas del rol tras más de medio centenar de funciones en plazas como Viena, Múnich o Berlín.