Bancaja viaja desde Miró a Barceló en su próxima gran exposición

La Fundación Bancaja y ABANCA presentarán a partir del 25 de abril la exposición Compromiso con el arte. De Miró a Barceló, que reunirá en València una selección de las obras de arte contemporáneo de ambas instituciones.

La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre las colecciones de ABANCA y de la Fundación Bancaja en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI, desde las vanguardias históricas hasta las formas de la pintura contemporánea.

La exposición se enmarca en la colaboración entre Fundación Bancaja y ABANCA, que llevó a presentar esta propuesta en la sede de Afundación en A Coruña en octubre de 2025, presentándose ahora en la capital valenciana con un renovado conjunto de obras seleccionadas.

Entre los alrededor de 60 artistas representados figuran Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas.