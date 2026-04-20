Bancaja viaja desde Miró a Barceló en su próxima gran exposición
Fundación Bancaja y ABANCA exhibirán en València, a partir del 25 de abril, una selección de arte contemporáneo que incluye obras de Miró y Barceló, entre otros artistas destacados
La Fundación Bancaja y ABANCA presentarán a partir del 25 de abril la exposición Compromiso con el arte. De Miró a Barceló, que reunirá en València una selección de las obras de arte contemporáneo de ambas instituciones.
La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre las colecciones de ABANCA y de la Fundación Bancaja en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI, desde las vanguardias históricas hasta las formas de la pintura contemporánea.
La exposición se enmarca en la colaboración entre Fundación Bancaja y ABANCA, que llevó a presentar esta propuesta en la sede de Afundación en A Coruña en octubre de 2025, presentándose ahora en la capital valenciana con un renovado conjunto de obras seleccionadas.
Entre los alrededor de 60 artistas representados figuran Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas.
- Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
- El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
- Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
- Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
- Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena
- El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»