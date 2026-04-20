¿Cuándo es la Fira del Llibre de València?

Llega abril y, como cada año, la literatura marca la agenda cultural. La Fira del Llibre se erige como el acontecimiento de la temporada a tenor de los datos de asistencia de las últimas ediciones. El año pasado, más de 400.000 personas pasaron por los Jardines de Viveros para conocer novedades y adquirir ejemplares, en una feria que este año espera igualar cifras, que la convierten en la segunda más grande del país en número de visitantes. Por primera vez, habrá 142 casetas y 102 expositores, otro dato de récord.

Así, bajo la nueva dirección de Pau Pertegaz junto a Roberto Ramiro en la dirección técnica, la edición 61 está a menos de dos semanas de abrir sus puertas. En esta ocasión, la fecha elegida para celebrar la Fira del Llibre de València será del 30 de abril al 10 de mayo en los Jardines de Viveros. La elección no es baladí porque se espera que el 1 de mayo la asistencia sea masiva al ser festivo nacional.

Tal como su director reconocía a este medio el lunes, la feria continua apostando por librerías independientes y por presentar novedades literarias a lo largo de esos diez días, además de las clásicas firmas de autores y autoras. Además, se entregarán los Premios de la Fira del Llibre a Carme Riera y Martí Domínguez, que participarán en un acto conjunto el 9 de mayo, además del ya conocido galardón internacional a Leïla Slimani, que llegará a València el 6 de mayo. Otro de los atractivos es la visita de Zülfü Livaneli, un referente cultural de Turquía reconocida internacionalmente.

El propio Pau Pertegaz reconoce que los clubs de lectura son otro de los grandes acontecimientos anuales y en esta ocasión participarán Núria Cadenes y José Luís Sastre.

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Además, otro de los momentos más emotivos de la feria será el homenaje al recién fallecido Josep Piera, en la que se repasará su obra y participarán otros autores referenciales de la literatura en valenciano que siguieron el camino que abrió Piera.