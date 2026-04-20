Nuevas entradas a la venta para el concierto de Aitana

El Roig Arena acogerá el próximo 21 y 22 de mayo el tour 'Cuarto Azul' de Aitana. Dos fechas en las que se colgó el cartel de "No hay entradas" a los minutos de que comenzase la venta, demostrando el fenómeno de masas que Aitana mueve allá donde va. Sin embargo, un ajuste en la producción del evento liberará "un número de entradas muy limitado" según ha comunicado la promotora Enterticket a través de un correo electrónico.

Aitana durante una entrevista / Atresmedia

La nueva compra de entradas se podrá efectuar a partir del martes 21 de abril a las 12 horas a través de la tienda oficial de la cantante. Se abre de nuevo la posibilidad de que los fanáticos de la cantante catalana puedan escuchar en directo los éxitos de su último álbum. Canciones como 'Superestrella' o 'Cuando hables con él' no faltarán en la cita del Roig Arena los próximos 21 y 22 de mayo. Los precios de las entradas inicialmente se situaron en torno a los 100 euros en todo el pabellón.

El éxito de 'Cuarto Azul'

La gira cuenta con 25 conciertos en España en los que recorrerá varias ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Sevilla y que durará desde el 9 de mayo en Almería hasta el 19 de septiembre donde cerrará la gira nacional en Bilbao. Su agenda internacional contará con visitas a Nueva York, Miami, Milán, Buenos Aires o París, donde dará por terminada la gira el 20 de febrero de 2027. Las entradas de las fechas internacionales saldrán a la venta próximamente.

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Aitana ha conseguido hasta el momento vender todas las entradas en todas las ciudades que ha puesto a la venta, con la excepción de Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, donde su actuación formará parte de un festival. En ciudades como Madrid o Barcelona ha logrado llenar hasta en cuatro ocasiones el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi.