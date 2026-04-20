Visor Fest 2026 suma a Manic Street Preachers y The Damned a su cartel musical

El festival Visor Fest 2026 suma a Manic Street Preachers y The Damned como nuevas incorporaciones a su cartel. La presencia de The Damned coincide con la conmemoración de los 50 años del surgimiento del punk en el Reino Unido, movimiento del que el grupo londinense fue pionero gracias a la canción "New Rose".

Estas confirmaciones se añaden a los nombres ya anunciados previamente: Ride, Ocean Colour Scene -que celebrarán el 30º aniversario del álbum Moseley Shoals-, New Model Army, The Wannadies, Gene -en su única fecha prevista en España- y Hoodoo Gurus.

Tras este anuncio, los abonos pasan a un nuevo tramo de venta con un precio de 79 euros (68 euros para menores de edad). El festival mantiene su formato habitual, basado en conciertos completos sin solapamientos entre actuaciones.

Manic Street Preachers: más de tres décadas de trayectoria en el rock británico

Formados en Gales a finales de los años ochenta, Manic Street Preachers cuentan con una trayectoria que supera las tres décadas y un total de quince álbumes de estudio. Su debut discográfico llegó en 1992 con "Generation Terrorists", trabajo que marcó el inicio de una carrera consolidada dentro del rock británico.

A lo largo de los años, la banda ha recibido distintos reconocimientos en la industria musical británica, entre ellos premios de los BRIT Awards, NME Awards y Ivor Novello Awards. Entre sus canciones más conocidas figuran "Motorcycle Emptiness", "You Love Us", "If You Tolerate This Your Children Will Be Next" -que alcanzó el número uno en Reino Unido- y "A Design for Life".

Su trabajo más reciente es "Critical Thinking" (2025), que continúa ampliando su discografía iniciada a comienzos de la década de 1990.

The Damned: pioneros del punk británico en su 50º aniversario

Formados en Londres en 1976, The Damned fueron el primer grupo punk británico en publicar un single, "New Rose", y uno de los primeros en editar un álbum dentro del género. Su trayectoria se ha desarrollado durante cinco décadas, evolucionando desde el punk inicial hacia sonidos que también influyeron en el desarrollo del rock gótico.

En enero de 2026 la banda publicó "Not Like Everybody Else", un álbum de versiones dedicado a la memoria de Brian James, guitarrista fundador del grupo. El disco fue grabado en Los Ángeles con la participación de miembros históricos como Dave Vanian, Captain Sensible y Rat Scabies, junto a Paul Gray y Monty Oxymoron.

The Damned / L-EMV

Su anterior trabajo de estudio, "Darkadelic" (2023), alcanzó el Top 10 en las listas británicas. En directo, el grupo repasa habitualmente canciones de discos como "Machine Gun Etiquette", "The Black Album" y "Strawberries", junto a temas representativos como "Neat Neat Neat" y "New Rose".

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Con estas incorporaciones, el cartel de Visor Fest 2026 continúa ampliándose y queda pendiente únicamente el anuncio de los nombres que completarán la programación de DJs.