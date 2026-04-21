El Bellas Artes ya luce la España más 'crítica' y vanguardista de inicios del XX con la inauguración de dos nuevas salas

El Museo de Bellas Artes de València contaba con una gran representación de la obra de pintores de la 'época de plata' del arte valenciano como Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo o los Benlliure. Un relato de entresiglos que en el último lustro la pinacoteca del antiguo convento de San Pío V ha intentado complementar con la adquisición de nuevas piezas que "contextualicen" la visión de España de esta época. Un esfuerzo que ha culminado este martes con la inauguración de sus dos nuevas salas englobadas bajo el título 'Pintura Social y Arte de Vanguardia' en el que se exponen algunas de los cuadros recientemente adquiridos como 'La señora de Atucha' de Zuloaga, 'La Hija Pródiga' de Vázquez Úbeda o 'El Joven Torero' de Grau Sala.

17 obras nuevas

Como ha destacado ante los medios de comunicación el director del museo, Pablo González Tornel, las salas que poseía hasta ahora la pinacoteca -y más concretamente las de su edificio Pérez Castiel- dedicadas a la potente escuela valenciana "no explican por sí solas lo que está pasando en España durante las primeras décadas del siglo XX" pese a su "enorme brillantez". "Necesitábamos poder completar esa visión, contar una historia de manera completa y, por otra, calibrar el enorme brillo de los pintores valencianos contando qué está pasando en otros lugares y cómo se está haciendo frente a a la pintura", ha añadido en la presentación.

De ahí que esta nueva muestra -compuesta por 26 obras, de las cuales 17 son nuevas bien por adquisiciones (nueve gracias a los fondos de la Generalitat y una del Estado), bien por donaciones o bien por depósitos del BBVA o del Banco Sabadell- permiten por un lado ver el "desarrollo de una vision crítica sobre España" derivada de esa crisis historicopolítica de 1898 y esa reivindicación contra un país que tenía "apego a una tradición que no le dejaba avanzar hacia la modernidad". Una visión que contrasta con esa 'España Blanca', de luz y "vitalista", tan contada a través de la mirada de artistas como Sorolla. Esta visión de contraste, de una España más oscura, culmia con el retrato de La Señora de Atucha de Zuloaga, que ejerce en esta exposición de visagra entre ambas salas.

Porque en este segundo enclave se puede ver "otra parte del desarrollo de la pintura en España a principios del siglo XX, que es lo que podemos considerar la vanguardia figurativa". Como ha explicado Gómez Tornel, a inicios del siglo pasado, "hay una serie de pintores que empiezan a interesarse por una modernidad de tipo europeo que quiere transformar la manera de relacionarse del pintor con la realidad". Una 'rentrée', sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, que queda ilustrada con ejemplos de la primera vanguardia como los de Francisco Iturrino, Julio González o Daniel Vázquez Díaz que están ya colgados en las paredes del Bellas Artes tras esta restructuración artística. A ellos se suman a una segunda oleada que "muestra la riqueza y las posibilidades que tenía la escuela española de pintores de los años 20 y 30", ha reivindicado el director citando figuras como la de Rosario de Velasco.

En la puesta de largo de estas nuevas salas ha estado presente también la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, quién ha reivindicado la importancia "de reconocer el arte de este periodo", que ayuda a reflejar "la historia de la Comunitat Valenciana, de sus artistas y de su genialidad". En este sentido, la responsable del Consell ha querido "rendir homenaje a todos los coleccionistas y a los donantes de este museo y de todos" que hacen que "los resultados sean más satisfactorios" y, en especifíco, agradecer al Bellas Artes por ser un museo que "trabaja de forma tan seria y construyendo hitos para la segunda pinacoteca de España"

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La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el director del Bellas Artes, Pablo González Tornel. / Francisco Calabuig

Reordenación

Además de las modificaciones realizadas en el tercer piso del edificio Pérez Castiel que avanzó este periódico hace pocas semanas, también se ha aprovechado esta reordenación expositiva para hacer pequeñas adiciones de otros cuadros, como 'La Mujer de la Cueva' de Tito Cittadini.