Dia del libro
Una cita a ciegas con un libro, el plan alternativo para sorprenderte con la literatura y el café
Con motivo del Día del Libro, el Clem Café y la librería La Madriguera organizan una cita a ciegas con libros envueltos, revelando solo el género literario para fomentar la sorpresa del lector
Con motivo de la celebración del Día del Libro, el espacio Clem Café ha organizado una propuesta conjunta con la librería La Madriguera, ubicada a escasa distancia del local. La iniciativa plantea una fórmula que combina lectura y consumo en un mismo entorno, tomando como punto de partida el formato conocido como ‘Blind Date with a Book’, es decir, 'Cita a ciegas con un libro'.
La actividad se desarrollará durante los días 23, 24 y 25 de abril. Durante esas jornadas, quienes se acerquen al café podrán adquirir un libro envuelto cuyo contenido se mantiene en secreto; únicamente se indica el género literario al que perenece. La elección, por tanto, se produce sin referencias explícitas al título o al autor, lo que introduce un componente de incertidumbre en el proceso de compra y, sobre todo, la aventura de dejarte sorprender sin información previa.
La selección disponible abarca distintos géneros, entre ellos narrativa contemporánea, clásicos, thriller, novela romántica y algunas propuestas vinculadas al universo del café. Según explican desde la organización, se trata de una muestra pensada para llegar a perfiles de lectura variados, sin centrarse en un único tipo de público.
En caso de que el ejemplar escogido coincida con alguno ya leído o disponible en la biblioteca personal del comprador, la librería colaboradora permitirá realizar un cambio por otro de importe similar durante los días en los que se celebra la iniciativa. Además, el propio espacio contempla la posibilidad de intercambiar libros entre asistentes, una opción pensada especialmente para quienes acudan en grupo.
Más allá de la adquisición del libro, la propuesta invita a permanecer en el local y comenzar la lectura en ese mismo momento, integrando el acto de leer en la experiencia habitual del café. De este modo, el planteamiento no se limita a la compra, sino que incorpora el uso del espacio como parte de la actividad.
El conjunto de mezclar la literatura y la bebida se ofrecerá a un precio cerrado de 14 euros durante las tres jornadas. La iniciativa se enmarca dentro de las acciones vinculadas al Día del Libro en la ciudad y refleja una tendencia creciente a generar actividades culturales en espacios de hostelería en colaboración con proyectos del ámbito editorial.
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