Estos son los escritores y escritoras que presentan sus libros en la Fira del Llibre de 2026

La 61 edición de la Fira del Llibre de València calienta motores. Quedan menos de dos semanas para su inauguración y la agenda de programación está casi lista, dejando ver ya los primeros nombres que pasarán por las 142 casetas previstas este año. La feria, que se celebrará del 30 de abril al 10 de mayo, reunirá a los principales escritores y escritoras más vendidos del último año y de todos los géneros.

A falta de confirmar todavía las firmas de ejemplares, lo que si se ha programado ya son las presentaciones de libros publicados en los últimos meses cuyos autores y autoras compartirán con su público valenciano.

Principales actos de la Fira del Llibre de 2026

Así, el acto oficial de inauguración será el 30 de abril con la pregonera de 2026, Gemma Lluch. Ese mismo día pero a las seis de la tarde, se presentará una de las obras más aclamadas de los últimos meses: 'Oxígeno', de Marta Jiménez y presentada por María Palau.

El mismo día pero a las 19:30 hará lo propio otro nombre que no ha dejado de sonar este año gracias a su novela 'Relíquia' sobre el suicidio de su padre. Pol Guasch, introducido por Francesc Miró, presentará este libro que no ha dejado de sumar adeptos.

Luna Miguel presentará 'Incensurable' el 1 de mayo a las 12:15 horas, mientras que Máximo Pradera presentará las 'Memorias de un nieto confuso' el mismo día a las 18:15 horas.

El 2 de mayo, entre la programación más destacada está la presencia de Enric Juliana por su libro 'Viaje a un nuevo mundo', escrito junto a Esteban Hernández, mientras que el periodista José Luís Sastre presentará su nueva novela, 'Plomo', a las 12 del medio día en formato Club de Lectura, cuyo aforo está ya completo.

El mismo día a las 12:45, el escritor Manuel Vilas presentará 'Islandia', y Christian Gálvez, a las 17:30 horas, presentará 'He vencido al mundo'.

El día 3 de mayo, Carles Fenollosa presentará 'Guerra, victoria, demà' junto a Rafa Lahuerta en el Espai Francisco Brines a las 12:45, mientras que por la tarde, Antonio Maestre hará lo propio con su obra 'Me crie como un fascista', donde le acompañará Bibiana Collado.

El 4 de mayo será el turno de Luz Gabás y su 'Corazón de Oro' , mientras que Luís García Montero y Manolo Gil conversarán a las 19:15 horas en torno a 'La mejor edad', la nueva novela del consagrado escritor.

Entrega del Premio Internacional

Uno de los actos centrales de la Fira del Llibre de València será la entrega del Premi Internacional 2026 que este año recae sobre la autora Leïla Slimani. Será en el Espai Palau de la Música a las 18:30 horas.

El 9 de mayo se presentará el 'Libro de las maravillas' de Vicent Andrés Estellés en una presentación de esta traducción del libro que presentará el periodista y escritor Paco Cerdà junto a familiares del poeta conducido por el periodista de Levante-EMV Voro Contreras.

Ese mismo día a las 13 horas se entregarán los glardones Premis Fira del Llibre 2026 a Martí Domínguez y Carme Riera, en un acto conducido por Carme Gregori.

A las 18:30 horas, la periodista Helena Resano presentará 'Las rutas del silencio', su nueva novela, en una conversación junto a Maria Palau Galdón. Al mismo tiempo, el exdirector de la Fira del Llibre, Manolo Gil, presentará 'La casa de Leyla', el último trabajo del laureado escritor turco Zülfü Livaneli, una de las visitas internacionales de esta edición.

La cuestión política también se abordará con 'Lawfare, la guerra bruta judicial contra Mónica Oltra', por Mari Carmen González Vidal que lo presentará junto a la exvicepresidenta del Consell a las 19:15 horas.

El 10 de mayo al medio día, Lucia Solla Sobral presentará una de las novelas más leídas de 2025: 'Comerás flores', una obra que ha arrasado en ventas. A las 17:45 horas, Elisa Punset presentará junto a peter Ros 'Alas para volar'.

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A las 18:30 horas, el periodista de Levante-EMV Gonzalo Sánchez presentará 'Hogar, dulce negocio' editado por Alfons el Magnànim. A la misma hora se celebrará el homenaje a Josep Piera en el Espai Palau de la Música con diferentes personalidades relacionadas con el escritor recientemente fallecido.