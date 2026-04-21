25 libros que deberías haber leído a los 25 años

A los 25 años no hay ningún libro que no estaría bien que hubieras leído, excepto los malos. El 78% de los españoles de entre 25 y 34 años lee libros, menos que el 85% de la franja 14-24, estudios obligan, según el 'Barómetro de hábitos de lectura lectura y compra de libros en España 2025', elaborado para la Federación de Gremios de Lectores de España.

El Periódico pidió a cinco lectores 'hardcore', todos divulgadores a su manera, que recomienden cinco libros cada uno para esa edad o cercanías. Solo dos sugerencias se les hicieron: que les gusten mucho los libros recomendados y que clásicos, los mínimos.

Laura Barrachina

43 años, periodista cultural, apuesta radicalmente por la literatura española actual.

'No todo el mundo' Marta Jiménez Serrano Sexto Piso

Este absorbente libro de relatos no es solo un variado y acertado retrato de las relaciones amorosas contemporáneas, también es una instantánea generacional del Madrid actual y de los rincones en los que nace, se desarrolla y (casi siempre) muere el amor. Resulta imposible no reconocer o reconocerse en esta colección de historias.

'Facendera' Oscar García Sierra Anagrama

El debut de Oscar García Sierra siempre seguirá vigente. La desesperanza de un joven de una zona industrial en decadencia es el eje de esta historia que el autor conoce bien. Descampados en los que lucir coches tuneados y drogarse parece lo único a lo que aspirar, la realidad de la juventud de zonas rurales de nuestro país que necesitamos contar.

'Comerás Flores' Lucía Solla Sobral Libros del Asteroide

Es muy difícil retratar el maltrato psicológico de una forma tan sutil y clara como lo hace Lucía Solla Sobral en esta primera novela. La autora nos habla de la relación tóxica y perturbadora entre Marina y Jaime, veinte años mayor que ella, y nos eriza la piel a los lectores con episodios violentos cotidianos para las mujeres pero poco visibles.

'Ofert a les mans, el paradís crema' / 'En las manos el paraíso quema' Pol Guasch Anagrama

Pol Guasch es una de las voces más cautivadoras de la literatura actual como demuestra con esta novela escrita originalmente en catalán y que nos habla del paso de la infancia a la juventud, del desamor, del deseo y el desencanto. En Guasch convergen el poeta y el narrador por lo que en su literatura brillan las imágenes y un lenguaje jugoso.

'Rayos' Miqui Otero Blackie Books / Debolsillo

Si hay una novela sobre los 'veintimuchos' es esta, la historia de Fidel Centella y sus amigos que deambulan por una Barcelona con los rayos de Montjuïc como brújula. Intentan averiguar qué es el amor, la amistad, quiénes son y qué quieren o pueden hacer en la vida. No hace falta decir que lo único que aprenderán es que no lo lograrán.

Marta Cava

35 años, bibliotecaria y autora de la 'newsletter' 'El pub de lectura', aconseja títulos en catalán, con énfais en la literatura catalana actual.

'Nosaltres en la nit' / 'Nosotros en la noche' Kent Haruf Angle Editorial / Debolsillo

Siempre se nos ha vendido el amor como una cosa exclusivamente para gente joven. Haruf demuestra en este libro que el amor no tiene edad: una pareja de viudos, cuando menos se lo esperan, deciden comenzar una relación, poco a poco, con complicidad y ternura, buscando compañía y conexión durante las noches que pasan juntos.

'Arnau' Adrià Targa Proa

Un poema narrativo que describe las últimas horas de vida de un joven en la treintena, que empieza a alejarse de la juventud y a adentrarse en la madurez, que, entre crisis existencial, encuentros de poetas y sexo furtivo, deambula por la ciudad de Barcelona. Una de las obras más prodigiosas de la literatura catalana reciente.

'L'amiga genial' / 'La amiga estupenda' Elena Ferrante La Campana / Debolsillo

A través de la relación de dos amigas, Ferrante no se limita a narrar los altibajos de su amistad, también hace una excelente narración sobre el peso del patriarcado, Nápoles y la sociedad italiana, desde la posguerra hasta la actualidad, con un mosaico de personajes e historias.

'Primavera, estiu, etcètera' Marta Rojals La Magrana

Èlia va de visita a su pueblo, después de que su vida en la ciudad empiece a hacerse añicos. Está en la treintena larga y, por primera vez, descubrirá que siente una conexión más fuerte de lo que creía con el lugar donde creció y de donde huyó. La novela de debut de una de las grandes autoras contemporáneas de la literatura catalana.

'Cartes a Mahalta' Màrius Torres i Mercè Figueras Club Editor

Esta historia podría ser una novela de ficción, pero no lo es: son las cartas que el poeta Màrius Torres se enviaba con una de las pacientes del sanatorio donde vivió para tratarse la tuberculosis. Ella fue su musa para inspirarse en sus versos y las cartas desprenden ternura y complicidad entre dos enfermos de futuro incierto.

Jordi Guinart

44 años, director de la Biblioteca Joan Corominas, en el Masnou, abre el melón de la ciencia ficción, el fantástico y el terror.

'Ubik' Philip K. Dick Minotauro

Con Philip K. Dick nunca se sabe lo que puede pasar. Sus tramas, psicodélicas y paranoicas, son un reflejo de nuestro mundo: interactuamos con inteligencias artificiales, nos perdemos sin GPS y somos parte de una base de datos que monetiza nuestra personalidad. 'Ubik' quizá sea la lectura que nos haga sentir que el mundo está loco, pero podría estarlo aún mucho más.

'Diálogos' Platón Gredos

Todo el mundo debería leer a Platón, pero muy especialmente antes de los veinticinco. Porque sus 'Diálogos' son un espléndido catálogo de puyas y 'beefs', porque nos hace reflexionar sobre cuestiones esenciales como el bien y el mal, la belleza, el poder o el honor, y porque la filosofía también puede ser literaria y placentera.

'Jonathan Strange y el señor Norrell' Susanna Clarke Salamandra

Con este libro Clarke, en mi opinión, aunó la literatura fantástica, la narración dickensiana y el ritmo estructurado pero frenético de las mejores series de televisión modernas (tiene su propia adaptación) en una historia cuya trama y personajes son tan perfectos que parece un clásico.

'Una edad difícil' Anna Starobinets Nevsky Prospects

Quizá antes de los veinticinco no se lea tanto como quisiera a Kafka o a Stephen King. Si es así, esta colección de cuentos puede combinar el sentimiento de extrañeza de Ligotti, el horror de King, la fantasía de Gaiman o la angustia de Kafka. Por no hablar de que tiene también ecos de Gógol o Bulgákov. Una mezcla exuberante.

'Mi año de descanso y relajación' Ottessa Moshfegh Alfaguara / Debolsillo

Creo que este libro es importante. No solo por la personalidad de la protagonista, que está de vuelta de todo, harta de la misma existencia, sino porque su apatía y ganas de desconectar, hasta de sí misma, nos interpelan hoy más que nunca. ¿quién se permite un solo segundo de descanso ni de relajación? Todo un ejercicio de cinismo antisistema.

Ariane Hoyos

27 años, 'influencer' literaria y socia de la librería Lasai de Madrid.

'El papel pintado de amarillo' Charlotte Perkin Stetson Alpha Decay

Un relato corto, cortísimo, pero que condensa la experiencia femenina más inquietante. A través del diario de una mujer sometida a la 'cura del reposo' -obligada a no tener actividad intelectual de ningún tipo-, asistimos a su descenso a la locura. Inspirado en la experiencia real de la autora, es una crítica brutal al control médico y social sobre las mujeres. Esta edición de Alpha Decay recopila más relatos de la autora, todo un referente feminista que sigue siendo más que actual.

'Cumbres borrascosas' Emily Brontë Siruela

Emily Brontë construye un mundo salvaje que te atrapa desde sus primeras palabras. Leerla joven es asomarse a la fuerza de lo que sentimos cuando aún no sabemos ponerle límites. Además, puedes ver todas sus adaptaciones cinematográficas, que tampoco te dejarán indiferente.

'Persépolis' Marjane Satrapi Reservoir Books

Uno de mis libros favoritos, una novela gráfica que hace que dejes de sentirte el ombligo del mundo. A través de su infancia en el Irán revolucionario, Satrapi mezcla la dureza más extrema con el humor más ácido. Te obliga a mirar fuera y a entender otras vidas, otros contextos y otras luchas.

'La mala costumbre' Alana S. Portero Seix Barral

El libro ideal para reenamorarte de la lectura en tus veintes. Una novela sobre crecer sintiéndose fuera de lugar y sobre aprender a nombrarse en el mundo. Alana recorre su infancia, adolescencia y juventud en un Madrid que crece y se transforma con ella. Dura y luminosa. Perfecta.

'El acontecimiento' Annie Ernaux Tusquets

Cuando descubras a Annie Ernaux, te preguntarás cómo has podido vivir sin leerla. En este libro reconstruye su experiencia con un aborto clandestino desde una escritura casi quirúrgica; parece que usa un bisturí en vez de bolígrafo. Una novela breve que convierte lo íntimo en algo imposible de ignorar.

Raquel Calderón

50 años, profesora de Lengua Castellana y Literatura en el instituto El Joncar de Barcelona, propone cuatro libros que había leído a los 25 y cree que deberían ser leídos en breve por sus alumnos. A la vez, se extiende hacia el presente con otras cuatro recomendaciones. Se acepta la excepción porque Calderón fue la fuente que adivirtió a Helena López, especialista en Educación de El Periódico, de que Cataluña eliminaba el 'Romancero gitano' de Lorca del temario de Literatura Castellana de la selectividad.

'Corazón tan blanco' Javier Marías Alfaguara

Puerta de entrada a una obra monumental que explora la dimensión narrativa de la intimidad y cómo las conversaciones, las confidencias y los silencios configuran las relaciones.

'Estrella distante' Roberto Bolaño Alfaguara

Una novela inquietante que nos obliga a replantearnos la relación entre arte y barbarie mediante un siniestro protagonista que encarna la perversión estética y política.

'Lo real' Belén Lopegui Anagrama

Una obra densa que plantea una mirada crítica sobre el capitalismo y el compromiso individual, con una prosa precisa que exige atención y reflexión constante.

'Soldados de Salamina' Javier Cercas Random House

Cercas difumina las fronteras entre historia y ficción en este relato sobre la Guerra Civil. La búsqueda de un héroe anónimo se convierte en una exploración de la memoria, la verdad y el relato histórico.

'Crematorio' Rafael Chirbes Anagrama

Un retrato crudo de la corrupción urbanística en España. Chirbes disecciona la ambición, el dinero y la decadencia moral a través de personajes complejos. Su estilo intenso y sin concesiones deja una visión devastadora del progreso.

'República luminosa' Andrés Barba Anagrama

Una fábula oscura sobre la infancia y la violencia colectiva. Barba crea una atmósfera inquietante donde un grupo de niños desafía el orden social. La narración, fría y contenida, potencia el misterio y la perturbación moral.

'El infinito en junco' Irene Vallejo Siruela

Un ensayo de una lucidez encomiable que revisa la historia de la lectura y la escritura para reivindicarlas como actividades primordiales para entender el mundo y a nosotros mismos mediante una voz a la vez cercana y poética.

'Un amor' Sara Mesa Anagrama

Una historia incómoda sobre el triángulo deseo, poder y vulnerabilidad. Mesa explora las relaciones humanas con una mirada incisiva y ambigua. La tensión psicológica y el ambiente opresivo sostienen una narración breve pero intensa.