De Nacho Vegas a Quique González: Estos son los conciertos de La Pèrgola para los próximos meses

Els Concerts de La Pèrgola ha anunciado su programación para los meses de otoño con una nueva serie de conciertos que refuerzan su "propuesta abierta, diversa y conectada con distintas escenas del panorama nacional", tal como señalan los promotores en un comunicado.

Tras una primera mitad de año marcada por la consolidación del formato y la respuesta del público, el ciclo regresará después del verano con cinco citas: Nacho Vegas junto a Ela Vin (14 de noviembre), Sex Museum con Los Bengala (21 de noviembre), Quique González acompañado por Xema Mendizabal (28 de noviembre) y Joe Crepúsculo con Second DJ’s (19 de diciembre). Como cierre, el 26 de diciembre se celebrará una nueva edición de Vibra Mahou Day, con artistas que se anunciarán en breve.

"Lejos de buscar grandes concentraciones puntuales, la programación de La Pèrgola, impulsada por un grupo de promotores valencianos, continúa apostando por un modelo sostenido en el tiempo, donde cada concierto forma parte de un relato más amplio y coherente", recoge el comunicado

Una primavera que aún tiene recorrido

Antes de esa nueva etapa, el ciclo mantiene su actividad durante los meses de abril y mayo con una serie de conciertos ya anunciados que completan la programación de la primera mitad de 2026.

El calendario incluye el homenaje al 45 aniversario de R.E.M. con Óscar Briz & Planet 8 + DJ (25 de abril), seguido por Camellos y Cien Galgos (2 de mayo), Los Estanques y El Canijo de Jerez (9 de mayo), Wau y Los Arrrghs!!! junto a Tumba Swing (16 de mayo), Rupatrupa e Intraperlo (23 de mayo) y Viva Belgrado con Bestia Bebé (30 de mayo).

Una programación que vuelve a poner en diálogo géneros, generaciones y públicos, manteniendo el equilibrio entre nombres consolidados, propuestas emergentes y escena local, colaborando con proyectos de referencia como el festival Love to Rock, Traca, La Prèvia, Discos Oldies, Festival Muv!, Sala 16 Toneladas, Festival Surforama y Karrots.

Un ciclo que ya es presente en la ciudad

Según señala la organización, desde su regreso en noviembre de 2025, cerca de 15.000 personas han pasado por La Pèrgola, confirmando la acogida de un formato que ha sabido conectar con la ciudad desde una propuesta diferente. Un flujo constante de público que, más allá del concierto, se integra en la dinámica habitual de La Marina y que se traduce también en actividad en el entorno del Cabanyal.

En estos meses, el ciclo ha reunido sobre su escenario a artistas y bandas como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Repion, Diamante Negro, Aurora & The Betrayers, Sandra Monfort, Esther, Al Dual, Los Coronas, Pony Bravo o Johnny B. Zero, configurando una programación que refleja la diversidad real del panorama musical actual.

"Más allá de los nombres, el éxito del ciclo reside en su capacidad para generar una experiencia reconocible y compartida, donde el público no solo asiste a un concierto, sino que participa de un contexto", explican.

Un formato propio

Los organizadores de los Concerts de La Pèrgola destacan la definición de un modelo singular dentro de la oferta cultural de València, consistente en conciertos en horario matinal, en un espacio abierto y patrimonial, que combinan música en directo con una experiencia social vinculada al entorno.

"Este formato permite atraer a públicos diversos, ampliar las formas de consumo cultural y ofrecer una alternativa que se integra de manera natural en la vida de la ciudad -señalan-. Una propuesta que, además, pone el foco en artistas con recorrido y personalidad propia, más allá de los grandes circuitos comerciales, y que conecta escenas de todo el territorio nacional con el público valenciano".

CALENDARIO COMPLETO

25 de abril

Homenaje 45 aniversario R.E.M.

Óscar Briz & Planet 8 + DJ

2 de mayo

Fiesta Oldies

Camellos + Cien Galgos

9 de mayo

Los Estanques + El Canijo de Jerez

16 de mayo

Fiesta Surforama

Wau y Los Arrrghs!!! + Tumba Swing

23 de mayo

Rupatrupa + Intraprlo

30 de mayo

Fiesta Karrots

Viva Belgrado + Bestia Bebé

14 de noviembre

Nacho Vegas + Ela Vin

21 de noviembre

Sex Museum + Los Bengala

28 de noviembre

Quique González + Xema Mendizabal

19 de diciembre

Joe Crepúsculo + Second DJ’s

26 de diciembre

Vibra Mahou Day