El éxito de Taylor Swift con su 'The Life of a Showgirl' en entredicho: demanda a su marca internacional ya tramitada en España

Taylor Swift es una reconocida intérprete y una máquina de generar éxitos y dinero, pero también demandas y reclamaciones. La última acción judicial en la que se ha visto involucrada la presentó el 30 de marzo en California la artista Maren Wade, que ha acudido a los tribunales por el uso comercial de la denominación del último álbum de Swift, 'The Life of a Showgirl'. Según consta, Wade plantea un conflicto de marcas dado que la suya es 'Confessions of a Showgirl', acusando a una de las reinas del pop mundial de infracción de marca, falsa designación de origen y competencia desleal.

La demanda, también dirigida contra UMG Recordings, llega después de que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) rechazara en noviembre de 2025 la solicitud de registro de Taylor Swift (TS) de su 'The Life of a Showgirl' al apreciar riesgo de confusión con esa marca preexistente, 'Confessions of a Showgirl'. De momento, dicha petición permanece en suspenso, más aún tras la demanda judicial sobre el mismo asunto, lo que refuerza, según expertos consultados, la posibilidad de una probable denegación futura a la artista. Sí afectaría automáticamente a todas las autorizaciones solicitadas por la estrella mundial y su equipo en diferentes países, incluida la que se está tramitando ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en Madrid, donde también se ha registrado.

El registro nº 1896754 a nombre de Swift en la OMPI con sede en Madrid se ve afectado por ese frente internacional: está permitido solicitar la protección de una marca en múltiples países mediante una única instancia, como ha sucedido en España, aunque cada Estado decida de forma independiente. "En el caso de Swift, el registro está en fase inicial y aún no ha sido concedido en ningún territorio. Además, durante los primeros cinco años depende de la marca base en Estados Unidos, por lo que un rechazo total o parcial allí podría hacer caer también su protección internacional", explica Pablo López Ronda, director de Marcas & Brand Inteligence de Pons IP, al grupo editorial Prensa Ibérica.

"Es absolutamente habitual, y se ha convertido en una práctica estándar de la industria, que los grandes artistas protejan sus marcas con la misma diligencia con la que gestionan sus derechos de autor. Taylor Swift es especialmente activa en este sentido: ha registrado letras de canciones, expresiones de sus álbumes y hasta nombres de giras. En este caso, parece haberse descuidado una investigación previa de derechos anteriores o confiado en que no habría riesgo", añade Pablo López Ronda.

En España, añade este abogado experto en propiedad industrial, ocurre y ha ocurrido lo mismo con artistas de primer nivel como Rosalía, con solicitudes activas tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para su nombre artístico y elementos de su identidad visual, o con el equipo de C. Tangana para la campaña de 'El Madrileño'.

Wade alega en este caso confusión inversa, es decir, Taylor Swift tiene tanta capacidad económica y mediática que aun siendo su marca posterior el público va a creer que Wade es la que pretende confundir e imitar la marca de Swift. De demostrarse, la indemnización para ella sería mayor por el daño reputacional Pablo López Ronda — Director de Brand & Inteligence de Pons

En lo que atañe al caso de Taylor Swift, la oficina de patentes estadounidenses, la USPTO, ha desaprobado en concreto dos sectores o ámbitos de 'The Life of a Showgirl' (el 16 y el 41) por su conflicto con la marca de Maren Wade, según se desprende de la documentación legal que ha podido consultar este diario. El primero es el que incluye productos impresos como libros, revistas y otras publicaciones, así como material promocional, fotografías y pósters; es decir, merchandising impreso. El segundo se refiere a servicios de entretenimiento y cultura: desde conciertos y música hasta la producción audiovisual, espectáculos en directos y contenidos digitales como podcast o shows. Ahora el conflicto ha dado un paso más y está ya en manos de los tribunales de EEUU.

Demanda de fuerte impacto económico

El impacto para Taylor Swif puede ser considerable y un mal regalo de bodas (se casa ese verano con el jugador de la NFL Travis Kelce). Su último álbum, 'The Life of a Showgirl', lanzado el 3 de octubre del año pasado, está batiendo récords, convirtiéndose en el más vendido en su primera semana de lanzamiento (1,2 millones de vinilos), y el más vendido en 2025 en EEUU, aunque el 'Lux' de Rosalía le ha superado como el más escuchado a nivel global. Sólo la película promocional del álbum, proyectada durante tres días en cines, arrasó en taquilla y recaudó 79 millones de dólares (67,3 millones de euros), de los que 33 (28,1 millones de euros) llegaron en Estados Unidos.

Lo previsible es que la demanda se resuelva mediante un acuerdo previo, tal y como ha actuado la estrella americana en otros casos anteriores

Se da la circunstancia de que Swift es una de las artistas mejor pagadas y más ricas del mundo, según Forbes, que la reconoce como la primera multimillonaria gracias principalmente a los derechos de autor de sus canciones, actuaciones y giras. Su patrimonio neto se estimaba en junio de 2025 de 1.600 millones de dólares.

Su última gira, 'The Eras Tour', que recaló en Madrid el 29 y 30 de mayo de 2024, recorrió el mundo durante dos años y rompió todos los récords de recaudación: ingresó dos mil millones de dólares tras 149 espectáculos y más de 10 millones de asistentes.

Ahora o la justicia o ella misma tendrán que tomar una decisión para resolver el contencioso que se le ha abierto en torno a 'The Life of a Showgirl'. No es descartable que esta demanda se resuelva mediante un acuerdo previo entre las partes, un camino que ya ha transitado la estrella del pop mundial con otros casos anteriores. Swift, que no se ha pronunciado públicamente, cuenta con uno de los mejores equipos legales especializados en este tipo de cuestiones. Wade le reclama una indemnización de la que se desconoce la cantidad y una orden judicial que le impida seguir utilizando esa denominación comercialmente, como recoge Europa Press.

La cantante Taylor Swift en la foto compartida en Instagram con la que anunció su compromiso con Travis Kelce. / PI

Si la demanda judicial prospera, "en Estados Unidos, a la indemnización por daños y perjuicios, que puede incluir tanto las pérdidas de la demandante como los beneficios obtenidos por la infractora, se podrían sumar los daños punitivos si se acredita mala fe o infracción deliberada, y que suelen ser los más valiosos", aclara el abogado de la consultora de servicios jurídicos en IP. Tales como la orden de cesación permanente del uso de 'The Life of a Showgirl', medidas cautelares preliminares mientras se resuelve el litigio y otras como retirar productos del mercado, cancelar campañas o renombrar el álbum en plataformas. Incluso la destrucción de productos y publicación de la sentencia.

El director de Brand & Inteligence de Pons, Pablo López Ronda, llama la atención sobre "la confusión inversa" alegada por Wade: "Taylor Swift tiene tanta capacidad económica y mediática que, aún siendo su marca posterior, el público va a creer que Wade es la que pretende confundir e imitar la marca de Swift. Por ponerlo en palabras sencillas: la titular infringida debe lidiar, además, con la mala reputación de que la vean como la infractora. De demostrarse, la indemnización para ella sería mayor por el daño reputacional".