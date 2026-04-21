Valencia Negra homenajea a Agatha Christie y premia al italiano Antonio Manzini

El festival VLC Negra reivindicará, en su 14 edición, el legado de Agatha Christie con motivo del 50 aniversario de su muerte. Sobreviviendo con un presupuesto de 100.000 euros y con incertidumbre por saber qué pasará en futuras ediciones, el festival acorta su duración y se realizará del 18 al 24 de mayo en diferentes espacios de la ciudad.

Los directores del festival, Jordi Llobregat y Santiago Álvarez, han subrayado el esfuerzo realizado para levantar una edición que, pese a contar con menos recursos, busca mantener la identidad y la ambición cultural del certamen. “Llevamos mucho tiempo trabajando: seleccionando autores, diseñando actividades, acordando espacios y atendiendo a cientos de detalles que, finalmente, dan forma al festival”, ha señalado Llobregat. En esa misma línea, ha comparado la preparación de VLCNEGRA con las Fallas: “Trabajamos durante todo un año para poder ofrecer a la ciudad una maravillosa fiesta cultural durante una semana. Nuestra ventaja es que nosotros no cortamos calles”.

Novelas candidatas al Premio VLC Negra / Francisco Calabuig

Álvarez, por su parte, ha destacado la capacidad de resistencia del festival. “A pesar de contar con menos recursos, hemos hecho un festival más compacto y mejor, con actividades novedosas, autores carismáticos y muchas posibilidades para que el público pueda acercarse a ellos”, ha afirmado.

Uno de los momentos centrales de esta edición será la entrega del Premio Francisco González Ledesma al escritor italiano Antonio Manzini, uno de los grandes nombres europeos de la novela negra contemporánea y reconocido por su serie protagonizada por el inspector Rocco Schiavone. El acto tendrá lugar el 21 de mayo en la Fundación Bancaja, sede principal del festival junto al Colegio de Arquitectos.

Presentación de VLC Negra / Francisco Calabuig

Junto a Manzini, pasarán por VLCNEGRA autores y creadores como Juan Gómez-Jurado, Lorenzo Silva, Yrsa Sigurdardóttir, Henrik Fexeus, Carlos Zanón, Paco Roca, Víctor del Árbol, Benjamín Prado, Marta Robles, Pablo Rivero, Manuel Marlasca, Vicente Garrido, Arantza Portabales, Manuel Ríos San Martín, Joan Carles Ventura, Javier Alandes y Salva Alemany, entre otros.

Programación

La programación de 2026 mantendrá algunas de las citas más consolidadas como los clubes de lectura en las Bibliotecas Municipales, las proyecciones cinematográficas —entre ellas La huella del mal, en la Filmoteca, con presencia de su director, Manuel Ríos San Martín— y actividades infantiles. A ellas se sumarán nuevas propuestas vinculadas al homenaje a Christie, como El Club de los Sospechosos, una “reading party” concebida en torno al universo de la escritora para los usuarios de los clubes de lectura de las bibliotecas. También habrá una sesión dedicada al cómic noir con Paco Roca y Laura Pérez, así como la grabación en directo del pódcast “Crónicas de la morgue” en Fnac.

Una de las novedades es que el festival incluirá una cita singular el martes 19 en Loco Club, donde Benjamín Prado y Javier Menéndez Flores protagonizarán un coloquio literario-musical gratuito sobre el valor de la palabra escrita en las canciones de Robe Iniesta y Joaquín Sabina, acompañado de una actuación en directo.

Como cierre, VLCNEGRA despedirá esta edición el domingo 24 de mayo con sus tradicionales Firmas Pata Negra en Casa del Libro, una jornada en la que más de una veintena de autores firmarán ejemplares y conversarán con los lectores en un ambiente distendido.