Alfredo Sanzol explora la hermandad y el duelo en 'La última noche con mi hermano'

La última noche con mi hermano, el nuevo montaje escrito y dirigido por Alfredo Sanzol producido por del Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya, se podrá ver el fin de seman en el Teatre Principal . La obra clausura el ciclo Poéticas del duelo.

Con este estreno en València, Sanzol vuelve a situar en el centro de su dramaturgia los vínculos familiares, la fragilidad humana y la convivencia entre el dolor y el humor. La última noche con mi hermano se adentra en la historia de Nagore, una mujer diagnosticada de cáncer, y de su hermano Alberto, incapaz en un primer momento de aceptar la enfermedad y la inminencia de la muerte. A su alrededor se articula una red familiar compuesta por Ainhoa, pareja de Alberto; sus hijos, Nahia y Oier; y Claudio, hermano de Ainhoa. El resultado es un retrato coral de tres parejas de hermanos que afrontan de manera muy distinta la hermandad, el cuidado y la despedida.

Uno de los grandes atractivos del montaje reside en su reparto. Elisabet Gelabert, Ariadna Llobet, Nuria Mencía, Biel Montoro, Jesús Noguero y Cristóbal Suárez dan vida a esta familia atravesada por la enfermedad y la pérdida, sosteniendo una pieza en la que Nagore, la hermana que vive sola, se convierte en el eje emocional de la trama. Encarnan distintas formas de entender el afecto fraterno y acompaña un texto que exige transitar registros emocionales complejos, desde la crudeza del duelo hasta la aparición inesperada de lo cómico.

Ese equilibrio entre dolor y humor conecta de lleno con el universo creativo de Alfredo Sanzol, uno de los dramaturgos y directores más reconocidos de la escena española contemporánea. El propio autor ha explicado que el germen de la obra nació de la conversación con una amiga, que le relató cómo pasar la última noche con su hermano antes de su fallecimiento transformó por completo su manera de entender la vida y la muerte. “Cuando la escuchaba, se encendió dentro de mí este título: ‘La última noche con mi hermano’”, ha señalado Sanzol, que encontró en ese testimonio una materia dramática donde convivían lo terrible de la pérdida y las sensaciones más extrañas, incluidas aquellas vinculadas a lo cómico.

Ultima Noche Con Mi Hermano se podrá ver el fin de semana en el Principal / @BarbaraSanchezPalomero

La pieza se inscribe así en una trayectoria autoral marcada por un lenguaje propio, el uso del humor como herramienta de indagación emocional y una constante búsqueda formal para abordar conflictos íntimos y sociales. Sanzol ha sido distinguido con el Premio Nacional de Literatura Dramática por La respiración y con el Premio Valle-Inclán de Teatro por La ternura, además de haber recibido el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, el Premio de Teatro de la Comunidad de Madrid y ocho Premios Max de las Artes Escénicas.

La llegada de esta producción al Teatre Principal refuerza, además, la dimensión institucional del proyecto. La última noche con mi hermano está impulsada por el Centro Dramático Nacional, la primera unidad de producción teatral creada por el INAEM en 1978, cuya labor ha sido clave en la difusión y consolidación de la dramaturgia contemporánea, con especial atención a la autoría española actual.

Con esta propuesta, el IVC cierra Poéticas del duelo con una obra que combina densidad emocional, escritura de altura y un sólido trabajo interpretativo, y que confirma a Alfredo Sanzol como una de las voces esenciales del teatro español actual.