La Diputación de València inicia la reestructuración en Cultura con Miquel Nadal y Rafael Gil de favoritos en el Magnànim y el MuVIM

El hasta ahora director general de Cultura de la Generalitat, Miquel Nadal, y el catedrático de Historia del Arte Rafael Gil se perfilan como nuevos hombres fuerte del área de Cultura de la Diputación de València. La institución que preside el popular Vicent Mompó en alianza con Ens Uneix ha abierto el proceso de selección para renovar la cúpula de las instituciones culturales tras semanas de debate interno y de polémica por el cambio en la relación de puestos de trabajo (RPT). Este miércoles se ha anunciado la convocatoria de las plazas, y desde hoy jueves los aspirantes tendrán una semana para presentarse al proceso de comisión de servicios.

Según ha sabido Levante-EMV, el catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València, Rafael Gil Salinas, se perfila como posible nuevo director del MuVIM-Museu d’Art de la Diputació, en sustitución de Rafa Company, que salió el pasado 23 de febrero. Gil Salinas (Requena, 23-09-1961) ha comisariado más de una veintena de exposiciones, entre las que destacan 'El món de Goya i López' en el Museo de Bellas Artes, 'Cartografías de la creatividad. 100% valencianos' en el Centro del Carmen, 'Gigante por la propia naturaleza' en el IVAM, 'Memoria de la modernidad'. La colección patrimonial de la Diputación de Valencia, 'Joaquín Agrasot, un pintor internacional' en el MACA, o 'Sorolla en Roma. El artista y la pensión de la Diputación de Valencia' en el Palau del Marqués de la Scala.

Nuevo concepto museístico en el MuVIM

Como Vicerrector de Cultura de la Universitat de València (ha tenido este y otros cargos ligados a la gestión), también ha dirigido más de un centenar de exposiciones. Y es autor de más de veinte libros sobre mujeres artistas en España, sobre los pintores Joaquín Agrasot, Francisco de Goya o Asensio Juliá, el coleccionismo privado en Valencia, la colección del Ateneo Mercantil de Valencia, la escultura pública en Valencia, los fondos artísticos de la Diputación de Valencia, el Museu del Tèxtil de Ontinyent, el patrimonio artístico del interior valenciano…

La trayectoría de Gil, en realidad, parece alineada con el nuevo concepto que quiere aplicar el equipo de gobierno al nuevo MuVIM, enfocado no tanto como espacio expositivo singular sino como un escaparate del ingente patrimonio artístico de los siglos XIX y XX que atesora la institución. De ahí el cambio de nombre a MuVIM-Museu d’Art de la Diputació.

Miquel Nadal. / Voro Contreras. València

Un año de interinidad en la editorial

En paralelo a esto, Miquel Nadal Tárrega (València, 1962), actual director general de Cultura de la Generalitat, es el nombre que más ha sonado para ponerse al frente de la Institució Alfons el Magnànim, según reconocen fuentes próximas a la institución. Al margen de su faceta de gestión (ha ocupado diversos cargos en las administraciones del PP), Nadal no es un desconocido en el ámbito editorial. Fue Premi Lletraferit en 2021 con ‘Càndid’, una historia sobre la ciudad de València a través de diferentes generaciones. Y ha teorizado sobre el valencianismo con su publicación ‘Document 88’.

La Institució Alfons el Magnànim, la editorial pública que mayor volumen de libros y revistas saca al mercado en la Comunitat Valenciana, lleva cerca de un año descabezada, después de que en julio pasado presentara su renuncia su máximo responsable, Josep Enric Estrela, alegando razones “estrictamente personales”. Apenas unos días después, la IAM abandonaba la Associació d’Editorials del País Valencià alegando que esta entidad no promocionaba “el valenciano que se habla en los pueblos”, postura que fue apoyada por el presidente de la diputación y que motivó la dimisión del director de la colección “Pensament i Societat”, Gustau Muñoz.

En estos meses, desde el sector editorial valenciano se ha señalado cierta parálisis interna, con quejas de autores por impagos o por falta de distribución en librerías de las obras publicadas. Esto no ha impedido que la AIM sí haya impulsado una nueva colección de filología valenciana alineada con la llamada “tercera vía” lingüística cuyo primer título -“Sistema d’accentuació (valencià, castellà, italià; segles XIX-XX)”, del filólogo y académico de la AVL Abelard Saragossà-, cuestiona abiertamente el sistema normativo vigente y propone un modelo alternativo de acentuación.

El nombramiento de Nadal, por otra parte, obligaría a la Generalitat a buscar a su tercer director general de Cultura en lo que va de mandato. Nadal entró a formar parte de la conselleria en julio de 2024 de la mano de José Antonio Rovira cuando éste sustituyó a Vicente Barrera (Vox) como máximo responsable de esta área en el Consell y ha seguido en el cargo con Carmen Ortí como consellera.

Una reestructuración controvertida

Con este movimiento, el equipo de gobierno desatasca el proceso de reestructuración del área de Cultura que ha provocado un gran ruido interno desde que arrancó el año. El anuncio y el modo en que se ejecutaron los cambios en la relación de puestos de trabajo puso en pie de guerra a sindicatos, oposición y trabajadores del área, con acusaciones de purgas de personal por motivos políticos e injerencia en un área sensible, donde no se habían producido cambios desde la entrada del nuevo gobierno.

Ha habido casos como el de Vicent Flor, exdirector del Magnànim con el anterior equipo de gobierno y con plaza de conservador en el MuVIM, que ha decidido acudir a la justicia tras ser desplazado fuera del MuVIM y de cualquier otro museo. También se han presentado recursos desde otras áreas donde se han movido piezas y reestructurado servicios.

Ahora, unas semanas después de que el pleno provincial aprobara en marzo la nueva arquitectura orgánica y funcionarial, Recursos Humanos saca la convocatoria de los principales puestos. Son plazas de libre designación, donde la institución tiene un amplísimo margen para escoger al perfil, y además abierto a funcionarios de otras administraciones.

Pilar Tébar, en una imagen de archivo. / Rafa Arjones

Nueva cúpula funcionarial y Pilar Tébar

Junto a las nuevas direcciones en el MuVIM y el Magnànim, la convocatoria para cubrir nuevas plazas en comisión de servicio incluye el nuevo puesto de director de Gestión Cultural Abierta a los Municipios, que se ha creado para cumplir con la petición de Ens Uneix, socio de gobierno del PP, de acercar las instituciones culturales a las comarcas.

Son, en total, ocho plazas las que han salido este miércoles. También se incluyen un técnico medio de gestión cultural (A2), un jefe de sección jurídica de Cultura (A1), o jefe de sección de gestión cultural abierto a los municipios (A1), así como un jefe de negociado de deportes (administrativo, C1 20 C3) y un administrativo en el área de Tesorería.

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En realidad, los cambios de Mompó en el área de Cultura comenzaron hace unos días, al fichar a la exsecretaria autonómica de Cultura con Mazón, la alicantina Pilar Tébar. Ya ha aterrizado en la institución con una plaza de eventual (coordinadora de grupo) del PP, y a efectos prácticos está ejerciendo como asesora para coordinar el área de Cultura, de la mano del diputado Paco Teruel.